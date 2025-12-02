शोक की जगह प्रिया कपूर का ध्यान 30 हजार करोड़ की संपत्ति पर था; संजय कपूर की मां

संक्षेप: संजय कपूर की मां रानी कपूर ने अपने वकील के माध्यम से चिंता व्यक्त की कि उन्हें बेटे की वसीयत के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया। रानी कपूर ने कहा कि वसीयत में उनका कोई उल्लेख नहीं है, जबकि संजय ने यह स्वीकार किया था कि उन्हें सब कुछ मां से मिला था।

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के निधन के बाद जारी संपत्ति विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। करिश्मा कपूर के बच्चों के बाद अब संजय की मां ने दूसरी पत्नी प्रिया कपूर पर संगीन आरोप लगाए हैं। संजय कपूर की मां रानी कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि प्रिया ने पति की मौत का शोक मनाने के बजाय, उनकी ₹30,000 करोड़ की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल करने के लिए हर संभव कदम उठाया। यह मामला संजय कपूर की अभिनेत्री करिश्मा कपूर के साथ हुई शादी से हुए बच्चों की ओर से दायर की गई कानूनी चुनौती से संबंधित है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मां को नहीं थी वसीयत की जानकारी संजय कपूर की मां रानी कपूर ने अपने वकील के माध्यम से चिंता व्यक्त की कि उन्हें बेटे की वसीयत के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया। रानी कपूर ने कहा कि वसीयत में उनका कोई उल्लेख नहीं है, जबकि संजय ने यह स्वीकार किया था कि उन्हें सब कुछ मां से मिला था। रानी कपूर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गग्गर ने अदालत को बताया कि संजय और प्रिया कपूर के बीच वैवाहिक समस्याएं मई 2023 में शुरू हो गई थीं, जिसके कारण उनके बीच बार-बार झगड़े होते थे।

याचिका में कहा गया है कि यह अत्यधिक असंभव और अविश्वसनीय था कि संजय प्रिया को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का एकमात्र लाभार्थी बनाएंगे। याचिका में यह भी जोड़ा गया कि दिवंगत संजय अपने सभी बच्चों,अपनी मां और कपूर परिवार के अन्य सदस्यों से गहरा बंधन और समान स्नेह करते थे। गग्गर ने आरोप लगाया कि प्रिया कपूर ने शोक मनाने के बजाय संपत्ति पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी और अदालत में प्रस्तुत की गई सूची में संजय कपूर से संबंधित महत्वपूर्ण संपत्ति को छिपाया, जिसमें पेंटिंग और बैंक बैलेंस शामिल हैं।