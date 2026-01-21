फर्जी ट्रस्ट बना दिया; संजय कपूर की मां का आरोप-बहू प्रिया ने हड़प ली संपत्ति

संक्षेप: रानी कपूर ने कहा कि तथाकथित आरके फैमिली ट्रस्ट/रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट पूरी तरह अवैध, शून्य और अमान्य है। उनका दावा है कि उनकी जानकारी या सहमति के बिना उनकी संपूर्ण संपत्ति व पारिवारिक विरासत को इस ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है।

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में अपनी बहू प्रिया कपूर और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों के खिलाफ एक दीवानी वाद दायर किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि एक फर्जी धोखाधड़ीपूर्ण फैमिली ट्रस्ट बनाकर उन्हें उनकी पूरी संपत्ति व पारिवारिक विरासत से अवैध रूप से वंचित कर दिया गया।

बिना पूछे बना दिया ट्रस्ट करीब 80 वर्षीय विधवा रानी कपूर ने कहा कि तथाकथित आरके फैमिली ट्रस्ट/रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट पूरी तरह अवैध, शून्य और अमान्य है। उनका दावा है कि उनकी जानकारी या सहमति के बिना उनकी संपूर्ण संपत्ति व पारिवारिक विरासत को इस ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। रानी कपूर के अनुसार उन्हें अपने साथ हुई इस कथित धोखाधड़ी की जानकारी अपने बेटे संजय कपूर के निधन के बाद ही मिली।

संजय कपूर का निधन 12 जून 2025 को हुआ था। इस वाद में कुल 23 प्रतिवादियों को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादियों में जिनमें प्रिया कपूर, उनका बेटा अजारियस कपूर, करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा कपूर, कियान कपूर, रानी कपूर की बेटी मंधीरा कपूर स्मिथ व उनके दो बच्चे शामिल हैं। वाद में कहा गया कि रानी कपूर अपने दिवंगत पति डॉ. सुरिंदर कपूर की संपत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारी और लाभार्थी हैं। डॉ. सुरिंदर कपूर सोना समूह के प्रवर्तक थे। उनका निधन जून 2015 में हुआ था। उन्होंने 6 फरवरी, 2013 को एक वसीयत बनाई, जिसके तहत उनकी पूरी संपत्ति (जिसमें सोना समूह की विभिन्न कंपनियों में हिस्सेदारी भी शामिल थी) रानी कपूर को प्राप्त हुई।

धीरे-धीरे हड़प ली संपत्ति याचिका में यह भी कहा गया कि उक्त वसीयत को जनवरी 2016 में बॉम्बे हाइकोर्ट द्वारा विधिवत प्रोबेट प्रदान किया गया था, जिसमें रानी कपूर के तीनों बच्चों ने अपनी अनापत्ति दी थी। इसके बावजूद रानी कपूर का आरोप है कि कई वर्षों के दौरान अवैध लेनदेन के जटिल जाल के माध्यम से उनकी संपत्तियों को धीरे-धीरे हड़प लिया गया। अक्टूबर 2017 के आसपास कथित रूप से बनाए गए आरके फैमिली ट्रस्ट में सारी संपति को डाल दिया गया वह भी उनकी जानकारी और सहमति के बिना।

संजय कपूर की दूसरी पत्नी पर ये भी आरोप रानी कपूर ने यह भी आरोप लगाया कि संजय कपूर के निधन के तुरंत बाद उनकी बहू प्रिया कपूर ने तेजी से सोना समूह की प्रमुख कंपनियों पर नियंत्रण हासिल करने के कदम उठाए। याचिका के अनुसार अंतिम संस्कार के कुछ ही दिनों के भीतर प्रिया कपूर को निदेशक व प्रबंध निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया गया, जबकि इस संबंध में रानी कपूर को न तो जानकारी दी गई और न ही उनसे कोई परामर्श किया गया। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि रानी कपूर की कंपनी से जुड़ी सूचनाओं तक पहुंच रोक दी गई। उनके ईमेल खाते को हैक होने का झूठा दावा कर निष्क्रिय कर दिया गया। उनकी जानकारी के बिना एक नया ईमेल आईडी बनाकर उसका इस्तेमाल ट्रस्ट व कंपनी प्रबंधन में बदलाव करने के लिए किया गया।