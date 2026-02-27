मुझे विश्वास था कि…, अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर पत्नी सुनीता केजरीवाल का क्या रिएक्शन
कथित शराब घोटाले में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। सुनीता ने कहा कि मुझे विश्वास था कि सत्य की जीत होगी। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया।
कथित शराब घोटाले में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। सुनीता ने कहा कि मुझे विश्वास था कि सत्य की जीत होगी। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया।
'अरविंद जी ने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से व्यतीत किया'
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा उनके पति और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में बरी किए जाने पर आभार और राहत व्यक्त की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूं। अरविंद जी ने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से व्यतीत किया है। लेकिन इन लोगों (भाजपा) ने अरविंद जी और उनके साथियों को जेल भेज दिया। मुझे विश्वास था कि सत्य की जीत होगी। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया।
आरोप न्यायिक जांच में खरे नहीं उतरे
शुक्रवार सुबह राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि कथित साजिश की भूमिका साबित नहीं हो सकी। कोर्ट ने कहा कि आरोप न्यायिक जांच में खरे नहीं उतरे और मनीष सिसोदिया की ओर से कोई आपराधिक इरादा नहीं पाया गया। कोर्ट ने आगे कहा कि साजिश का सिद्धांत एक संवैधानिक प्राधिकरण के सामने टिक नहीं सकता।
भाजपा पर पार्टी को खत्म करने का आरोप
अरविंद केजरीवाल बरी होने के बाद कोर्ट के बाहर भावुक हो गए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे भ्रष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उन्हें और मनीष सिसोदिया, दोनों को ईमानदार बताया है। पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के शीर्ष पांच नेताओं को निशाना बनाकर उसे खत्म करने की योजना बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्य की जीत होती है।
'सच्चाई की जीत होती है'
कोजरीवाल ने कहा मैं भ्रष्ट नहीं हूं। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं। आज कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि सच्चाई की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। अमित शाह और मोदी जी ने मिलकर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश रची और पार्टी के 5 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। वर्किंग मुख्यमंत्री को उनके घर से घसीटकर जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं हैं। मैंने अपने जीवन में सिर्फ ईमानदारी ही कमाई है। आज अदालत ने कहा है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ईमानदार हैं।
'संविधान पर गर्व हो रहा है'
मनीष सिसोदिया ने भी अदालत के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा सत्यमेव जयते। आज एक बार फिर मुझे बाबासाहब अंबेडकर जी की दूरदर्शी सोच और उनके द्वारा रचित संविधान पर गर्व हो रहा है। मोदी जी की पूरी पार्टी और उनकी तमाम एजेंसियों द्वारा हमें बेईमान साबित करने के तमाम प्रयासों के बावजूद आज यह साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पूरी तरह से ईमानदार हैं।
'अन्य सभी मामलों में भी सच्चाई सामने आ जाएगी'
वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। एक्स पर एक पोस्ट में मान ने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की माननीय अदालत ने शराब घोटाले में बरी कर दिया है। माननीय अदालत के इस फैसले से सच्चाई सामने आ गई है। समय के साथ अन्य सभी मामलों में भी सच्चाई सामने आ जाएगी।
बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए केजरीवाल और सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में बरी कर दिया। इन दोनों नेताओं के अलावा इस मामले में 21 अन्य लोगों को भी बरी कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।