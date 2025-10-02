गाजियाबाद में ढाई हजार एकड़ में बनेगी सन सिटी, इन 6 गांवों तक होगा विस्तार

गाजियाबाद में नई सन सिटी टाउनशिप छह गांवों की ढाई हजार एकड़ जमीन में बसेगी। इसकी संशोधित डीपीआर ढाई हजार एकड़ जमीन पर तैयार होगी। इसे आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद शासन को भेजा जाएगा।

गाजियाबाद में सन सिटी टाउनशिप छह गांवों की ढाई हजार एकड़ जमीन में बसेगी। इसकी संशोधित डीपीआर ढाई हजार एकड़ जमीन पर तैयार होगी। इसे आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद शासन को भेजा जाएगा। पिछले दिनों हाईटेक टाउनशिप नीति के अंतर्गत लखनऊ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक की गई थी। इसमें मैसर्स सन सिटी हाईटेक इंफ्रास्ट्रेक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की संशोधित डीपीआर को मंजूरी दी गई।

ऐसे में अब टाउनशिप 2,420.11 एकड़ जमीन पर विकसित होगी। इसमें डासना, बयाना, नायफल, सादिकपुर काजीपुरा, सादतनगर इकला और रघुनाथपुर के गांव की भूमि शामिल हैं। इसके बाद संशोधित डीपीआर के क्षेत्रफल को लेकर जीडीए ने आपत्ति और सुझाव मांगे थे, जिनका पिछले महीने निस्तारण कर दिया गया। अब इस संशोधित डीपीआर को लेकर समिति मंथन कर रही है।

आवासीय और व्यावसायिक भूखंड खरीद सकेंगे जीडीए अधिकारी बताते हैं कि संशोधित डीपीआर को शासन से मंजूरी मिलने के बाद बिल्डर क्षेत्र में विकास कार्य शुरू कर सकेगा। वहां आवासीय और व्यावसायिक योजना लाई जाएंगी, जिससे लोगों को भूखंड और फ्लैट मिल सकेंगे। यहां ग्रुप हाउसिंग और कमर्शियल सेंटर भी विकसित होंगे। जानकार बताते हैं कि यदि संशोधित डीपीआर पर काम आगे बढ़ेगा तो लोगों को अपना घर मिल सकेगा।

टाउनशिप का क्षेत्रफल ऐसे कम हुआ पहले सन सिटी की 4,312 एकड़ जमीन पर डीपीआर स्वीकृत हुई थी, लेकिन बिल्डर किसानों से जमीन नहीं खरीद सका। फिर साल 2021 में 4,312 एकड़ की बजाय 828 एकड़ जमीन पर संशोधित डीपीआर का प्रस्ताव पेश किया गया। इस 828 एकड़ जमीन में 372 एकड़ जमीन वह है, जो जीडीए द्वारा बिल्डर को अधिग्रहण और पुनर्ग्रहण के जरिये मुहैया कराई गई।