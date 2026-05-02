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'कुमार विश्वास, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती हाजिर हों'; UP की कोर्ट ने 12 साल पुराने केस में तीनों को भेजे समन

May 02, 2026 12:44 pm ISTPraveen Sharma सुलतानपुर, पीटीआई
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उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने ‘आप’ के पूर्व नेता और प्रख्यात कवि कुमार विश्वास सहित दिल्ली सरकार के दो पूर्व मंत्रियों को समन भेजकर 15 मई को तलब किया है। तीनों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है।

'कुमार विश्वास, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती हाजिर हों'; UP की कोर्ट ने 12 साल पुराने केस में तीनों को भेजे समन

उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 साल पुराने एक मामले में प्रख्यात कवि और आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता कुमार विश्वास सहित दिल्ली सरकार के दो पूर्व मंत्रियों को समन भेजकर 15 मई को तलब किया है। यह मामला 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) के उल्लंघन से जुड़ा है।

कुमार विश्वास पर क्या है आरोप

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि अदालत ने शुक्रवार को वर्ष 2014 से जुड़े इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया है। उन्होंने बताया कि यह मामला 6 मई 2014 का है, जब कुमार विश्वास अमेठी लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) के प्रत्याशी थे। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन कोतवाल मोहम्मद हमीद ने कुमार विश्वास को और उनके समर्थकों को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया था, क्योंकि वे उस क्षेत्र के मतदाता नहीं थे। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले बाहरी व्यक्तियों का निर्वाचन क्षेत्र में रहना प्रतिबंधित होता है।

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प्रशासन के बार-बार निर्देशों के बावजूद कुमार विश्वास, तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों द्वारा क्षेत्र नहीं छोड़े जाने पर पुलिस ने उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था।

सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश

वकील कालिका प्रसाद ने बताया कि पहले यह मामला एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। हाल ही में इसे स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में ट्रांसफर किया गया है। अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है और अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है। कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

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बता दें कि कोर्ट द्वारा जिन प्रमुख लोगों को समन भेजा गया है, उनमें कवि कुमार विश्वास (तत्कालीन आप प्रत्याशी), सत्येंद्र जैन (दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री) और सोमनाथ भारती (पूर्व मंत्री एवं विधायक) शामिल हैं।

खासा चर्चा में रहा था अमेठी का चुनाव

गौरतलब है कि 2014 का अमेठी का लोकसभा चुनाव काफी चर्चा में रहा था, जहां कुमार विश्वास का मुकाबला राहुल गांधी और स्मृति ईरानी से था। उस समय आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी। अब करीब एक दशक बाद इस मामले में कोर्ट की सक्रियता ने एक बार फिर पुराने राजनीतिक विवाद को ताजा कर दिया है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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