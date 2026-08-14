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नांदेड में हमले के बाद मेदांता में भर्ती हुए सुखबीर सिंह बादल, होगी प्लास्टिक सर्जरी

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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नांदेड में उपचार के बाद उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जहां से अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया खुद गाड़ी चलाकर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लेकर गए।

Sukhbir Badal resignation from the post of Akali Dal chief accepted said fulfilled the responsibility with all heart
सुखबीर सिंह बादल

गौरव चौधरी

महाराष्ट्र के नांदेड स्थित गुरुद्वारा माता साहिब में हुए हमले में घायल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल गुरुवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। नांदेड में शुरुआती उपचार के बाद उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जहां से अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया खुद गाड़ी चलाकर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लेकर गए।

उन्हें अस्पताल के कमरा नंबर 4401 में रखा गया है, जहां चार डॉक्टरों की विशेष टीम उनके हाथ की प्लास्टिक सर्जरी और आगे के इलाज में जुटी है। नांदेड में एक निहंग द्वारा कृपाण से किए गए हमले में उनके हाथ पर करीब पांच सेंटीमीटर का गहरा कट आया था, जिस पर आठ से नौ टांके लगाए गए हैं।

अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाई

अस्पताल पहुंचने पर मीडिया सुखबीर सिंह बादल ने बातचीत नहीं की। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उनके भर्ती होने के बाद से ही गुरुग्राम पुलिस के द्वारा अस्पताल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस जांच के बाद ही उनसे मिलने दिया जा रहा है।

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उधर नांदेड़ जिले की कोर्ट ने शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार जसपाल सिंह को 24 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। जसपाल सिंह को गुरुवार को यहां माता साहिब गुरुद्वारे के अंदर बादल पर कथित तौर पर हमला करने के तुरंत बाद पकड़ लिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से घंटों पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को उसके इस कृत्य के पीछे कोई ठोस वजह नहीं मिल पाई है।

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जसपाल सिंह को आज शाम करीब चार बजे मुदखेड़ की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 24 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। हमले के बाद हाथ में चोट लगने पर स्थानीय अस्पताल में इलाज कराने वाले बादल शुक्रवार दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

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भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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