नांदेड में हमले के बाद मेदांता में भर्ती हुए सुखबीर सिंह बादल, होगी प्लास्टिक सर्जरी
नांदेड में उपचार के बाद उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जहां से अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया खुद गाड़ी चलाकर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लेकर गए।
गौरव चौधरी
महाराष्ट्र के नांदेड स्थित गुरुद्वारा माता साहिब में हुए हमले में घायल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल गुरुवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। नांदेड में शुरुआती उपचार के बाद उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जहां से अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया खुद गाड़ी चलाकर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लेकर गए।
उन्हें अस्पताल के कमरा नंबर 4401 में रखा गया है, जहां चार डॉक्टरों की विशेष टीम उनके हाथ की प्लास्टिक सर्जरी और आगे के इलाज में जुटी है। नांदेड में एक निहंग द्वारा कृपाण से किए गए हमले में उनके हाथ पर करीब पांच सेंटीमीटर का गहरा कट आया था, जिस पर आठ से नौ टांके लगाए गए हैं।
अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाई
अस्पताल पहुंचने पर मीडिया सुखबीर सिंह बादल ने बातचीत नहीं की। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उनके भर्ती होने के बाद से ही गुरुग्राम पुलिस के द्वारा अस्पताल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस जांच के बाद ही उनसे मिलने दिया जा रहा है।
उधर नांदेड़ जिले की कोर्ट ने शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार जसपाल सिंह को 24 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। जसपाल सिंह को गुरुवार को यहां माता साहिब गुरुद्वारे के अंदर बादल पर कथित तौर पर हमला करने के तुरंत बाद पकड़ लिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से घंटों पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को उसके इस कृत्य के पीछे कोई ठोस वजह नहीं मिल पाई है।
जसपाल सिंह को आज शाम करीब चार बजे मुदखेड़ की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 24 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। हमले के बाद हाथ में चोट लगने पर स्थानीय अस्पताल में इलाज कराने वाले बादल शुक्रवार दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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