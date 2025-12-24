मेरी जान, मेरी क्रिसमस! सुकेश ने जैकलिन को लिखा लव लेटर, हवेली देने का दावा; ट्रंप का महल बताया…

संक्षेप: ताजा पत्र में सुकेश ने क्रिसमस के मौके पर जैकलीन को बधाई दी है। उसने प्यार का इजहार करते हुए बेवर्ली हिल्स में एक आलीशान बंगला गिफ्ट करने का दावा किया है।

ठगी के कई मामलों में आरोपी और जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर एक बार फिर बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को लिखे अपने पत्र को लेकर सुर्खियों में है। ताजा पत्र में सुकेश ने क्रिसमस के मौके पर जैकलीन को बधाई दी है। उसने प्यार का इजहार करते हुए बेवर्ली हिल्स में एक आलीशान बंगला गिफ्ट करने का दावा किया है। सुकेश ने इसे “लव नेस्ट” नाम दिया है।

मेरी जान, मेरी क्रिसमस… अपने पत्र में सुकेश ने लिखा, “मेरी जान, मेरी क्रिसमस। यह त्योहार मुझे हमेशा तुम्हारे साथ बिताए खास पलों और उस पागलपन भरे प्यार की याद दिलाता है, जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है।” सुकेश ने यह भी लिखा कि उसे इस बात का अफसोस है कि वह इस खास मौके पर जैकलीन की “स्माइल” नहीं देख पा रहा है।

हमारा नया घर- द लव नेस्ट इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सुकेश ने पत्र में दावा किया कि उसने बेवर्ली हिल्स में जैकलीन के लिए एक शानदार घर तैयार कराया है। उसने लिखा, “आज इस खास दिन पर मैं तुम्हें ‘द लव नेस्ट’ तोहफे में दे रहा हूं। सुकेश ने इसे ‘हमारा नया घर’ बताया है। वही घर, जिसके बारे में तुम सोचती थीं कि शायद वह कभी पूरा नहीं होगा।”

ट्रंप का महल भी फीका बताया पत्र में सुकेश ने यह भी दावा किया कि इस कथित ‘लव नेस्ट’ के आसपास उनका अपना निजी 19 होल का गोल्फ कोर्स है। उसने मजाकिया अंंदाज में लिखा कि यह घर अमेरिका में अपनी तरह का इकलौता है और इसकी तुलना में डोनाल्ड ट्रंप का मार-ए-लागो भी फीका पड़ सकता है।

सुकेश ने इससे पहले भी लिखे हैं पत्र आपको बताते चलें कि यह पहली बार नहीं है, जब सुकेश ने जैकलीन को इस तरह का पत्र लिखा हो। इससे पहले वह होली, ईस्टर, जन्मदिन और अन्य मौकों पर भी अभिनेत्री को पत्र लिख चुका है। जैकलीन फर्नांडीज ने इन पत्रों पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली की एक अदालत में याचिका भी दायर की थी।