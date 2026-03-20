सुहेल को पहले से थी दिल्ली में आतंकी हमले की खबर, धमाके के बाद PAK भेजे थे फोटो-वीडियो

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी करने वाले सुहेल को बीते साल दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए धमाके की जानकारी पहले से थी। पूछताछ में पता चला है कि धमाके के बाद वह मौके पर भी गया था और वहां के फोटो और वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजे थे।

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी करने वाले सुहेल को बीते साल दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए धमाके की जानकारी पहले से थी। पूछताछ में पता चला है कि धमाके के बाद वह मौके पर भी गया था और वहां के फोटो और वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजे थे। अब तक आरोपियों के सिर्फ सूचना इकट्ठा करने की ही बात सामने आई थी। इनका संबंध दिल्ली धमाके से मिलने के बाद जांच को और गहन तरीके से किया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के कौशांबी से पकड़े गए जासूसी के 6 संदिग्ध आरोपियों में से सुहेल को लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए बम धमाके की जानकारी थी। सूत्रों का कहना है कि सुहेल धमाके के बाद वहां गया था। बताते हैं कि सुहेल ने अभी सिर्फ इतना ही कबूल किया है कि उसे कुछ बड़ा होने की ही जानकारी थी। हालांकि, कहा यह भी जा रहा है कि आरोपी की लोकेशन धमाके से पहले भी लाल किले के आसपास मिली है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर इसकी पुष्टि करने का प्रयास कर रही है। वहीं, इरम के मोबाइल से एक और वॉट्सऐप ग्रुप की जानकारी मिली है। वह एक और पाकिस्तानी के संपर्क में थी ।

मेड इन इंडिया कैमरों से की जा रही थी निगरानी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर लगा कैमरा भी दिल्ली से खरीदा गया था। यह कैमरा मेड इन इंडिया है। भारत में बने कैमरे का उपयोग देश के खिलाफ किया जा रहा था। सोनीपत से बरामद हुआ दूसरा कैमरा भी मेड इन इंडिया ही बताया जा रहा है। कैमरा खरीदने वाले स्थान पर जाकर भी पुलिस ने पूछताछ और जांच की है।

लालच देकर नाबालिगों को भी बनाया मोहरा आईएसआई के लिए जासूसी करने के लिए नाबालिगों को भी मोहरा बनाया गया था। भोवापुर इलाके में रहने वाले 16-17 वर्षीय कई किशोर पढ़ाई के बजाय छोटे-मोटे काम कर रहे हैं। इन्हें अधिक पैसों का लालच देकर सुहेल और उसके साथियों ने देश विरोधी गतिविधियों में धकेल दिया। सूत्रों की मानें तो अभी तक छह से सात किशोरों के नाम सामने आए हैं।