Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सुहेल को पहले से थी दिल्ली में आतंकी हमले की खबर, धमाके के बाद PAK भेजे थे फोटो-वीडियो

Mar 20, 2026 05:48 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share

  पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी करने वाले सुहेल को बीते साल दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए धमाके की जानकारी पहले से थी। पूछताछ में पता चला है कि धमाके के बाद वह मौके पर भी गया था और वहां के फोटो और वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजे थे।  

सुहेल को पहले से थी दिल्ली में आतंकी हमले की खबर, धमाके के बाद PAK भेजे थे फोटो-वीडियो

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी करने वाले सुहेल को बीते साल दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए धमाके की जानकारी पहले से थी। पूछताछ में पता चला है कि धमाके के बाद वह मौके पर भी गया था और वहां के फोटो और वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजे थे। अब तक आरोपियों के सिर्फ सूचना इकट्ठा करने की ही बात सामने आई थी। इनका संबंध दिल्ली धमाके से मिलने के बाद जांच को और गहन तरीके से किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:PAK ही नहीं UK-मलेशिया तक फैला था जासूसी का जाल, 8 हजार में बिकते थे देश के राज

बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के कौशांबी से पकड़े गए जासूसी के 6 संदिग्ध आरोपियों में से सुहेल को लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए बम धमाके की जानकारी थी। सूत्रों का कहना है कि सुहेल धमाके के बाद वहां गया था। बताते हैं कि सुहेल ने अभी सिर्फ इतना ही कबूल किया है कि उसे कुछ बड़ा होने की ही जानकारी थी। हालांकि, कहा यह भी जा रहा है कि आरोपी की लोकेशन धमाके से पहले भी लाल किले के आसपास मिली है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर इसकी पुष्टि करने का प्रयास कर रही है। वहीं, इरम के मोबाइल से एक और वॉट्सऐप ग्रुप की जानकारी मिली है। वह एक और पाकिस्तानी के संपर्क में थी ।

मेड इन इंडिया कैमरों से की जा रही थी निगरानी

दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर लगा कैमरा भी दिल्ली से खरीदा गया था। यह कैमरा मेड इन इंडिया है। भारत में बने कैमरे का उपयोग देश के खिलाफ किया जा रहा था। सोनीपत से बरामद हुआ दूसरा कैमरा भी मेड इन इंडिया ही बताया जा रहा है। कैमरा खरीदने वाले स्थान पर जाकर भी पुलिस ने पूछताछ और जांच की है।

ये भी पढ़ें:खुलासा! देश के खिलाफ जासूसी और साजिश में दुबई कनेक्शन आया सामने

लालच देकर नाबालिगों को भी बनाया मोहरा

आईएसआई के लिए जासूसी करने के लिए नाबालिगों को भी मोहरा बनाया गया था। भोवापुर इलाके में रहने वाले 16-17 वर्षीय कई किशोर पढ़ाई के बजाय छोटे-मोटे काम कर रहे हैं। इन्हें अधिक पैसों का लालच देकर सुहेल और उसके साथियों ने देश विरोधी गतिविधियों में धकेल दिया। सूत्रों की मानें तो अभी तक छह से सात किशोरों के नाम सामने आए हैं।

और गिरफ्तारी की तैयारी

पुलिस अभी 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। 15 अभी भी पुलिस हिरासत में हैं, जिनमें कोरियर ब्वॉय के अलावा मुंबई से गुरुवार को पकड़ा गया संदिग्ध युवक भी शामिल है। अगले एक-दो दिन में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस सूत्रों की मानें तो छह से सात साजिशकर्ताओं की और गिरफ्तारी हो सकती है।

ये भी पढ़ें:सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास लगा जासूसी कैमरा पकड़ा, PAK से रखी जाती थी नजर
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।