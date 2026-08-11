सुहागरात से हनीमून तक नहीं लगाया हाथ, फिर पता चला मेरा पति गे है; नोएडा की महिला की थाने में शिकायत

नोएडा की एक महिला ने शादी के डेढ़ साल बाद अपने पति को समलैंगिक बताते हुए पुलिस में ससुरालवालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि इसका पता चलने पर पति ने उसे मारने की कोशिश की थी।

नोएडा सेक्टर-82 स्थित एक सोसाइटी में रहने वाली एक महिला को अपनी शादी के करीब एक साल बाद यह पता चला कि उसका पति समलैंगिक है। महिला का आरोप है कि मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद पति ने गला दबाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। पीड़िता ने इस संबंध में अपने पति, सास-ससुर और ननद-ननदोई के खिलाफ पुलिस को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया है।

शादी के बाद भी दूर रहता था पति सेक्टर-82 निवासी महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उसने प्रयागराज में 17 नवंबर 2024 को एक युवक से शादी की थी। उसके पिता ने शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया था। शादी के बाद भी कई माह तक पति उससे दूरी बनाता रहा। इसी बीच ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज में एक कार और फ्लैट की मांग कर डाली। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

हनीमून पर भी पत्नी से मारपीट पीड़िता के मुताबिक, शादी के कई माह बाद वह पति को हनीमून के लिए थाईलैंड लेकर गई, लेकिन वहां भी आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। इसके चलते उन्हें बीच में ही देश वापस लौटना पड़ा। शादी के एक साल बाद जब वह पति को डॉक्टर के पास लेकर गई तो जांच रिपोर्ट में पता चला कि वह समलैंगिक है। यह बात सुनकर आरोपी पति डॉक्टर से झगड़ा करके भाग गया।

पीड़ित महिला के मुताबिक, जब यह बात उसने अपने ननद और ननदोई को बताई तो उन्होंने भी इस पर कोई सुनवाई नहीं की, जबकि उन दोनों ने ही रिश्ता कराया था। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला लिया।

पति और सास ने महिला को पालतू कुत्ते से कटवाया वहीं नोएडा के ही सदरपुर की रहने वाली एक महिला ने घरेलू विवाद के दौरान अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट करने के साथ ही पालतू कुत्ते से कटवाने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर सेक्टर-39 थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित गुंजन शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी कि उसकी शादी 17 नवंबर 2024 को राहुल शर्मा से हुई थी। आरोप है कि 8 अगस्त को घरेलू विवाद में सास अनीता शर्मा और ननद मोनिका शर्मा के बीच बहस हुई। इसी दौरान पति राहुल शर्मा को फोन कर बुलाया गया।