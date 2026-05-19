सुहागरात के अगले दिन दूल्हे ने दी जान, दुल्हन और 4 युवकों पर FIR दर्ज; जेठ का चौंकाने वाला दावा

एनसीआर के शहर पलवल में एक युवक ने सुहागरात के अगले ही दिन ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। ऐसा आरोप है कि उसका सुहागरात पर अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दुल्हन के जान-पहचान वाले कुछ युवक उसे फोन पर धमका और प्रताड़ित कर रहे थे।

फरीदाबाद से सटे हरियाणा के पलवल में सुहागरात के अगले ही दिन एक नवविवाहित दूल्हे ने कथित तौर पर होडल रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मृतक के भाई का आरोप है कि सुहागरात पर उसका अपनी पत्नी से विवाद हुआ था, जिसके बाद दुल्हन के जान-पहचान वाले युवकों ने फोन पर युवक को धमकाना, प्रताड़ित और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसी मानसिक तनाव के चलते युवक ने यह खौफनाक कदम उठा लिया। घटना के करीब 16 दिन बाद राजकीय रेलवे पुलिस फरीदाबाद ने मृतक की पत्नी और चार अन्य युवकों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक दूल्हा ओमप्रकाश वली मोहम्मद पुर उर्फ लहरपुर का रहने वाला था।

29 अप्रैल को मथुरा की युवती से हुई थी शादी पुलिस को दी शिकायत में मृतक के भाई जय भगवान ने बताया कि उनके भाई ओमप्रकाश की शादी बीती 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की शेरगढ़ की रहने वाली युवती भूमिका के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। 30 अप्रैल को पूरा परिवार दुल्हन को विदा कराकर घर लौटा था। आरोप है कि सुहागरात को ही भूमिका और ओमप्रकाश के बीच किसी बात को लेकर गंभीर वाद-विवाद हुआ था, जिसकी आवाज परिवार की महिलाओं ने भी सुनी थी।

4 अलग-अलग नंबरों से फोन आने का दावा शिकायत के अनुसार, सुहागरात के अगले दिन 1 मई को सुबह 7 बजे के बाद से मृतक ओमप्रकाश के मोबाइल पर लगातार चार अलग-अलग नंबरों से फोन आने शुरू हो गए। फोन करने वालों में अजय निषाद, संजीव, नारायण सिंह और वेदराम शामिल थे।