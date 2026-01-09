Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newssudden rain in delhi ncr imd weather prediction for next few days
दिल्ली-एनसीआर में अचानक बारिश, गुरुग्राम से नोएडा तक बदला मौसम; अगले 3 दिन कैसा रहेगा

दिल्ली-एनसीआर में अचानक बारिश, गुरुग्राम से नोएडा तक बदला मौसम; अगले 3 दिन कैसा रहेगा

संक्षेप:

दिल्ली-एनसीआर में भीषण ठंड के बीच अचानक मौसम ने करवट ले ली है। शुक्रवार सुबह गुरुग्राम से नोएडा तक एनसीआर के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश हुई। बारिश की वजह से एक्यूआई में सुधार की संभावना है। 

Jan 09, 2026 08:09 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली-एनसीआर में भीषण ठंड के बीच अचानक मौसम ने करवट ले ली है। शुक्रवार सुबह गुरुग्राम से नोएडा तक एनसीआर के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश हुई। लंबे समय से एनसीआर में लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे क्योंकि इससे एक्यूआई में सुधार की संभावना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पिछले कई दिनों से भीषण ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहे दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार सुबह अचानक मौसम बदल गिया। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने राजधानी दिल्ली, आसपास के शहरों और हरियाणा-राजस्थान के कुछ हिस्सों में दो घंटे के भीतर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की। साथ ही तापमान और ज्यादा गिरने की चेतावनी दी गई है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR में शिमला जैसी ठंड, ठिठुरन और कोहरे से बुरा हाल; येलो अलर्ट जारी

सुबह 6 से 7 बजे के करीब गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद जैसे शहरों में अधिकतर हिस्सों में कहीं बहुत हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सुबह दफ्तरों के लिए निकले लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि, कोहरे का कहर कम रहा।

बारिश का बेसब्री से था इंतजार

दिल्ली-एनसीआर में बारिश का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। पिछले करीब दो महीने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में है। लोग सांस संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। बारिश की वजह से हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों के नीचे बैठने की संभावना है। हल्की बारिश से भी वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तेज बारिश हुई तो इसमें व्यापक सुधार आ सकता है।

अगले 3 दिन भीषण ठंड की संभावना, 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान

आईएमडी की तरफ से गुरुवार को जारी किए गए वेदर बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में अगले तीन दिनों में भीषण ठंड जारी रहने का अनुमान है। 10 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है तो अधिकतम 16-18 डिग्री सेल्सियस। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय कोहरा रह सकता है। 11 और 12 जनवरी को न्यूनतम तापमान 5-7 डिग्री और अधिकतम 15-17 रहने की संभावना जताई गई है। उन दो दिनों में भी आमतौर पर आसमान साफ रहने और सुबह के समय कोहरे की चेतावनी दी गई है। हालांकि, इस बुलेटिन में आगे बारिश को लेकर कोई संभावना नहीं जताई गई है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News Delhi Latest News Delhi Weather
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।