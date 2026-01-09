दिल्ली-एनसीआर में अचानक बारिश, गुरुग्राम से नोएडा तक बदला मौसम; अगले 3 दिन कैसा रहेगा

संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर में भीषण ठंड के बीच अचानक मौसम ने करवट ले ली है। शुक्रवार सुबह गुरुग्राम से नोएडा तक एनसीआर के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश हुई। बारिश की वजह से एक्यूआई में सुधार की संभावना है।

पिछले कई दिनों से भीषण ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहे दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार सुबह अचानक मौसम बदल गिया। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने राजधानी दिल्ली, आसपास के शहरों और हरियाणा-राजस्थान के कुछ हिस्सों में दो घंटे के भीतर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की। साथ ही तापमान और ज्यादा गिरने की चेतावनी दी गई है।

सुबह 6 से 7 बजे के करीब गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद जैसे शहरों में अधिकतर हिस्सों में कहीं बहुत हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सुबह दफ्तरों के लिए निकले लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि, कोहरे का कहर कम रहा।

बारिश का बेसब्री से था इंतजार दिल्ली-एनसीआर में बारिश का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। पिछले करीब दो महीने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में है। लोग सांस संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। बारिश की वजह से हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों के नीचे बैठने की संभावना है। हल्की बारिश से भी वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तेज बारिश हुई तो इसमें व्यापक सुधार आ सकता है।