गुरुग्राम में सुभाष चौक से हीरो होंडा चौक तक बनेगा सर्विस रोड, इन रास्तों पर घटेगा जाम

गुरुग्राम में सुभाष चौक से लेकर हीरो होंडा चौक के बीच दोनों तरफ सर्विस रोड बनाया जाएगा। जीएमडी ने इस काम के लिए मंजूरी दे दी है, जिस पर 25 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की वजह से यहां अक्सर जाम रहता है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की वजह से सुभाष चौक से लेकर हीरो होंडा चौक के बीच सड़क पर लग रहे जाम की समस्या का जल्द ही समाधान होगा। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने इस सड़क के दोनों तरफ सर्विस रोड के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण पर करीब 25 करोड़ रुपये की लागत आएगी। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) की तरफ से मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक मेट्रो का निर्माण शुरू कर दिया है। मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर हीरो होंडा चौक तक तीन-तीन लेन की मुख्य सड़क में से दोनों तरफ एक-एक लेन को बंद कर दिया है।

इन रास्तों पर मिलेगी राहत रोजाना करीब 80 हजार वाहनों के इस मुख्य सड़क से निकलने की वजह से यातायात जाम लग रहा है। मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर सुभाष चौक तक सर्विस रोड है, लेकिन सुभाष चौक से लेकर हीरो होंडा चौक तक करीब तीन किमी लंबी सड़क पर सर्विस रोड नहीं है। इस कारण सुभाष चौक पर एसईजेड और सीएनजी स्टेशन के पास ट्रैफिक जाम लग रहा है तो हीरो होंडा चौक से लेकर सुभाष चौक के बीच में सीएनजी स्टेशन पर वाहनों की लंबी लाइन की वजह से आवागमन के लिए सिर्फ एक लेन बच जाती है।

अगले सप्ताह जारी हो सकता है टेंडर जीएमडीए ने दोनों तरफ सर्विस रोड के निर्माण की योजना बनाई है। इसकी चौड़ाई करीब साढ़े सात मीटर होगी। जीएमडीए की तरफ से इस सर्विस रोड के निर्माण का टेंडर अगले सप्ताह तक जारी कर दिया है।

फुटपाथ और बरसाती नाला भी बनाया जाएगा इस परियोजना के तहत सर्विस रोड के साथ-साथ फुटपाथ और बरसाती नाले का निर्माण भी किया जाएगा। इससे पैदल आने-जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बरसाती पानी की निकासी भी होगी, जिससे जलभराव नहीं होगा। मौजूदा समय में प्रस्तावित सर्विस रोड की जमीन पर कुछ जगह पर ढाबे-रेहड़ियां लगी हैं, जिन्हें तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी।

अमित गोदारा, कार्यकारी अभियंता, जीएमडीए, गुरुग्राम, ''ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण के चलते सड़क की चौड़ाई कम हो गई है। वाहनों का दबाव अधिक होने की वजह से वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। इसको देखते हुए सर्विस रोड के निर्माण की योजना बनाई है। फुटपाथ और बरसाती नाला भी बनाया जाएगा।''