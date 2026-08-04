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गुरुग्राम में सुभाष चौक से हीरो होंडा चौक तक बनेगा सर्विस रोड, इन रास्तों पर घटेगा जाम

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में सुभाष चौक से लेकर हीरो होंडा चौक के बीच दोनों तरफ सर्विस रोड बनाया जाएगा। जीएमडी ने इस काम के लिए मंजूरी दे दी है, जिस पर 25 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की वजह से यहां अक्सर जाम रहता है। 

Road construction Representative image
सड़क निर्माण प्रतीकात्मक तस्वीर

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की वजह से सुभाष चौक से लेकर हीरो होंडा चौक के बीच सड़क पर लग रहे जाम की समस्या का जल्द ही समाधान होगा। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने इस सड़क के दोनों तरफ सर्विस रोड के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण पर करीब 25 करोड़ रुपये की लागत आएगी। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) की तरफ से मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक मेट्रो का निर्माण शुरू कर दिया है। मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर हीरो होंडा चौक तक तीन-तीन लेन की मुख्य सड़क में से दोनों तरफ एक-एक लेन को बंद कर दिया है।

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इन रास्तों पर मिलेगी राहत

रोजाना करीब 80 हजार वाहनों के इस मुख्य सड़क से निकलने की वजह से यातायात जाम लग रहा है। मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर सुभाष चौक तक सर्विस रोड है, लेकिन सुभाष चौक से लेकर हीरो होंडा चौक तक करीब तीन किमी लंबी सड़क पर सर्विस रोड नहीं है। इस कारण सुभाष चौक पर एसईजेड और सीएनजी स्टेशन के पास ट्रैफिक जाम लग रहा है तो हीरो होंडा चौक से लेकर सुभाष चौक के बीच में सीएनजी स्टेशन पर वाहनों की लंबी लाइन की वजह से आवागमन के लिए सिर्फ एक लेन बच जाती है।

अगले सप्ताह जारी हो सकता है टेंडर

जीएमडीए ने दोनों तरफ सर्विस रोड के निर्माण की योजना बनाई है। इसकी चौड़ाई करीब साढ़े सात मीटर होगी। जीएमडीए की तरफ से इस सर्विस रोड के निर्माण का टेंडर अगले सप्ताह तक जारी कर दिया है।

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फुटपाथ और बरसाती नाला भी बनाया जाएगा

इस परियोजना के तहत सर्विस रोड के साथ-साथ फुटपाथ और बरसाती नाले का निर्माण भी किया जाएगा। इससे पैदल आने-जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बरसाती पानी की निकासी भी होगी, जिससे जलभराव नहीं होगा। मौजूदा समय में प्रस्तावित सर्विस रोड की जमीन पर कुछ जगह पर ढाबे-रेहड़ियां लगी हैं, जिन्हें तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी।

अमित गोदारा, कार्यकारी अभियंता, जीएमडीए, गुरुग्राम, ''ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण के चलते सड़क की चौड़ाई कम हो गई है। वाहनों का दबाव अधिक होने की वजह से वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। इसको देखते हुए सर्विस रोड के निर्माण की योजना बनाई है। फुटपाथ और बरसाती नाला भी बनाया जाएगा।''

रेवाड़ी में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को मंजूरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में रेवाड़ी जिले में स्थित तीन व्यस्त रेलवे लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर एकीकृत रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत शहर में लंबे समय से रेलवे फाटकों के कारण लगने वाले जाम की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा तथा यातायात अधिक सुगम, सुरक्षित और निर्बाध बनेगा। हरियाणा स्टेट रोड्स एंड ब्रिजेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत 207.29 करोड़ रुपये है। बैठक में लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद रेलवे फाटकों के बार-बार बंद रहने से होने वाली देरी समाप्त होगी और वाहनों का आवागमन बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से हो सकेगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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