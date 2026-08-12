झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप में दरोगा सस्पेंड, केस दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस
गाजियाबाद के एक दरोगा को शादी का झांसा देकर युवती के साथ संबंध बनाना भारी पड़ गया। उसे सस्पेंड कर दिया गया है। युवती ने आरोप लगाया कि दरोगा ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती की शिकायत पर दरोगा के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।
गाजियाबाद के खोड़ा थाने में तैनात दरोगा पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अंकुर विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी दरोगा फरार है, जिसे निलंबित कर दिया है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली की एक कॉलोनी में रहने वाली युवती बीते साल अंकुर विहार थाने में किसी काम से आई थी। उसने पुलिस को बताया कि एक वर्ष पहले उसकी मुलाकात दरोगा अंकित कटियार से हुई थी। उस समय वह अंकुर विहार थाने में तैनात था। बातचीत के दौरान दोनों में नजदीकी बढ़ने लगी। इसी दौरान अंकित ने युवती से शादी करने की बात कही। पीड़िता ने भी हामी भर दी। इसके बाद नवंबर 2025 में वह उसे अंकुर विहार थाना क्षेत्र स्थित एक कमरे पर ले गया।
आरोप है कि यहां दरोगा ने फिर से शादी का वादा किया और संबंध बनाए। कुछ समय बाद दरोगा का ट्रांसफर खोड़ा थाने में हो गया। उसने दरोगा से शादी करने के लिए कहा, लेकिन वह टालमटोल करने लगा। बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने अंकुर विहार थाने पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया।
पीड़िता की शिकायत पर अंकुर विहार थाने से दरोगा से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हुई। खोड़ा थाने पर पता किया तो वह ड्यूटी पर भी नहीं आया था। इसके बाद दरोगा को निलंबित कर दिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि युवती की शिकायत पर आरोपी दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी दरोगा को उच्चाधिकारियों ने निलंबित कर दिया है। मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
शराब तस्करी कर रहे दो आरोपी धरे
ट्रांस हिंडन के टीला मोड़ थाना पुलिस ने लग्जरी कार में शराब तस्करी करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 25 शराब बरामद कर कार जब्त कर ली है। वहीं, आरोपियों का एक साथी मौके से फरार हो गया। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार रात पुलिस टीम लोनी-भोपुरा रोड पर गश्त कर रही थी। सूचना पर पुलिस ने चेकिंग शुरू की। इसी बीच एक लग्जरी कार पुलिस को देखकर वापस जाने लगी। पीछा कर कार रुकवाया। इसमें से निकलकर एक आरोपी फरार हो गया, जबकि दो को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान अशोकनगर निवासी सुनील और न्यू सीमापुरी निवासी शोएब के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर पिछली सीट और डिग्गी से हरियाणा मार्का शराब की पेटियां मिलीं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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