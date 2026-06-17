लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर शराब ठेकेदारों और प्रॉपर्टी डीलरों को धमकियां दिलवाता था, SI गिरफ्तार
लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो का सब-इंस्पेक्टर उगाही का खेल खेल रहा था। पुलिस ने इस मामले में एसआई और एक प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया है। ये दोनों फरीदाबाद के शराब ठेकेदारों और कारोबारियों को फोन कॉल और अन्य माध्यमों से करोड़ों रुपए की रंगदारी देने की धमकियां दिलवाते थे।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आड़ में फरीदाबाद के शराब ठेकेदारों और प्रॉपर्टी कारोबारियों को करोड़ों रुपये की रंगदारी के लिए धमकियां देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। सेक्टर-30 थाना के क्राइम ब्रांच ने एक प्रॉपर्टी डीलर और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। प्रॉपर्टी डीलर को अदालत से जमानत मिल गई है, जबकि आईबी के सब-इंस्पेक्टर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
आईबी में तैनात सब-इंस्पेक्टर नंगला मोठूका गांव का रहने वाला है और दिल्ली में कार्यरत बताया जाता है। दूसरा आरोपी प्रॉपर्टी डीलर सेक्टर-नौ निवासी दीपक गोयल है। सूत्रों के अनुसार 21 मई से 27 मई के बीच फरीदाबाद के कई शराब ठेकेदारों, प्रॉपर्टी डीलरों और अन्य कारोबारियों को फोन कॉल और अन्य माध्यमों से करोड़ों रुपये की रंगदारी की धमकियां मिली थीं। सूत्र रंगदारी की रकम पांच करोड़ रुपए तक बता रहे हैं।
धमकियां देने वालों ने खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा बताया था। लगातार मिल रही धमकियों से कारोबारी वर्ग में दहशत का माहौल बन गया था और कई लोगों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित कारोबारियों ने पुलिस को शिकायत दी।
रणदीप मलिक के नाम से धमकियां दी थी
सूत्रों के अनुसार जांच में सामने आया कि धमकियां कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े रणदीप मलिक के नाम का इस्तेमाल कर दिलवाई गई थीं। जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले, जिनके आधार पर प्रॉपर्टी डीलर दीपक गोयल और आईबी के सब-इंस्पेक्टर सिकंदर की भूमिका संदिग्ध पाई गई।
प्रॉपर्टी डीलर और एसआई एक-दूसरे के करीबी
सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह भी जानकारी सामने आई है कि प्रॉपर्टी डीलर और सब-इंस्पेक्टर के बीच पहले से करीबी संबंध थे। बताया जा रहा है कि ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र में सब-इंस्पेक्टर का मकान प्रॉपर्टी डीलर द्वारा बनवाया गया था, जिसके चलते दोनों के बीच संपर्क बढ़ा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच जारी है। अन्य लोगों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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