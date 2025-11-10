Hindustan Hindi News
Study says Jahangirpuri and Rohini among most polluted clusters of Delhi
सबसे प्रदूषित हैं दिल्ली के ये इलाके, टेक स्टार्टअप की स्टडी में हुआ खुलासा

Mon, 10 Nov 2025 07:38 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी, रोहिणी और शाहदरा शहर के सबसे प्रदूषित इलाके हैं, जबकि द्वारका, श्रीअरबिंदो मार्ग और लोधी रोड में तुलनात्मक रूप से स्वच्छ हवा दर्ज की गई। इस बात का खुलासा प्रदूषण को लेकर दिल्ली में हाल ही में हुए एक तुलनात्मक विश्लेषण से हुआ है। खास बात यह है कि प्रदूषण का आधिकारिक आंकड़ा जारी करने वाली एजेंसी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और CPCB के आधिकारिक आंकड़ों से भी इस सर्वे में आए निष्कर्षों की पुष्टि हुई है, जिसमें जहांगीरपुरी-बवाना-वजीरपुर कॉरिडोर को शहर के सबसे प्रदूषित क्लस्टर के रूप में पहचाना गया है, यहां औसत PM 2.5 का स्तर 140-146 µg/m³ के बीच था, इसके बाद आनंद विहार और विवेक विहार (133-135 µg/m³) का स्थान था।

यह विश्लेषण 'रेस्पिरर लिविंग साइंसेस' नाम के एक क्लाइमेट-टेक स्टार्टअप ने किया है, जो कि उसने करीब महीनेभर तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPEB) और गूगल एयरव्यू के आंकड़ों का अध्ययन करके निकाला है। इस सर्वे में इस बात का भी पता चला कि राष्ट्रीय राजधानी में अक्टूबर के 23 दिनों में PM2.5 के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

इस एनालिसिस से यह भी पता चला है कि शहर में सबसे ज्यादा प्रदूषण का केंद्र इसका उत्तर-पश्चिम और पूर्वी गलियारा है, तथा औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र भी उसी प्रदूषित वायु क्षेत्र में स्थित हैं। अपनी कम्पनी के किए विश्लेषण के बारे में जानकारी देते हुए रेस्पिरर लिविंग साइंसेज के संस्थापक और सीईओ रौनक सुतारिया ने कहा, 'दिल्ली की प्रदूषण की कहानी अब सिर्फ शहर के बीच में ही तक सीमित नहीं है। हाइपरलोकल मैपिंग से पता चलता है कि औद्योगिक समूह और आवासीय क्षेत्र भी बिल्कुल इसी तरह की हवा को साझा कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए शहर और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वित योजना की आवश्यकता है।'

उन्होंने कहा, 'उत्तरी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ये परिवहन-प्रधान और औद्योगिक क्षेत्र छोटे उद्योगों के घने समूहों, निरंतर यातायात और शांत मौसम के दौरान खराब वायु फैलाव के कारण दीर्घकालिक हॉटस्पॉट बने हुए हैं।' एक महीने तक चले इस अध्ययन के दौरान दिल्ली की हवा को 3×3 किलोमीटर ग्रिड में मैप किया गया, ताकि पारंपरिक निगरानी नेटवर्क के लिए अदृश्य प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान की जा सके।

अध्ययन से पता चला है कि 144.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (µg/m³) के साथ जहांगीरपुरी शहर का सबसे प्रदूषित इलाका रहा, इसके बाद रोहिणी (142 µg/m³), शाहदरा (134.8 µg/m³), मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र (123.8 µg/m³) और मदनपुर खादर (120.3 µg/m³) का स्थान रहा।

शहर में प्रदूषण का स्तर 20 और 21 अक्टूबर के बीच चरम पर था, जब PM2.5 का स्तर 675 µg/m³ से ऊपर पहुंच गया था, जो शांत मौसम और त्योहारों के उत्सर्जन के साथ मेल खाता था। दिवाली के बाद से, राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता लगातार खराब या बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है, कभी-कभी गंभीर श्रेणी में भी पहुंच जाती है।

सोमवार सुबह, AQI 345 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 9 बजे, दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 345 था। रविवार सुबह AQI का स्तर 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंच गया, जहां 391 का स्तर दर्ज किया गया- जो इस सीज़न का अब तक का उच्चतम स्तर है।

बता दें कि CPCB के आंकड़ों के अनुसार 0-50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51-100 के बीच को 'संतोषजनक', 101-200 के बीच को 'मध्यम', 201-300 के बीच को 'खराब', 301-400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401-500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।

Ncr News Delhi News
