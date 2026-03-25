पर्यावरण से जुड़े एक मामले में फिसड्डी साबित हो रही देश की राजधानी, स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट के लिए सर्वे अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी और भुवनेश्वर के 560 स्थानों पर किया गया था। इस दौरान इसमें दिल्ली के 86% सर्वे वाले स्थानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक पाया गया।
केंद्र सरकार द्वारा सिंगल-यूज प्लास्टिक पर लगाए गए देशव्यापी प्रतिबंध के बावजूद भारत के प्रमुख शहरों में प्रतिबंधित प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। इस दौरान दिल्ली की हालत भी काफी खराब है। एक स्टडी के अनुसार सिंगल-यूज प्लास्टिक (SUP) पर देशव्यापी बैन का पालन करने के मामले में राष्ट्रीय राजधानी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों में से एक बनकर उभरी है। पर्यावरण समूह टॉक्सिक्स लिंक द्वारा बुधवार को जारी 'रिविजिटिंग सिंगल यूज प्लास्टिक बैन' नामक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस प्रतिबंध का पालन करने के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों में से दिल्ली भी एक है।
स्टडी से पता चला कि कई SUP चीजों पर देशव्यापी बैन लागू होने के तीन साल बाद भी, बैन की गई प्लास्टिक चीजों का इस्तेमाल और बिक्री भारत के बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर जारी है, जो यह दिखाता है कि बैन को लागू करने में अभी भी कमियां बनी हुई हैं। इस सर्वे में कई तरह की जगहों को शामिल किया गया, जिनमें सड़क किनारे ठेले लगाने वाले, बाजार, छोटे रेस्टोरेंट, किराने की दुकानें, धार्मिक स्थल, रेलवे प्लेटफॉर्म और संगठित रिटेल आउटलेट शामिल हैं। इसमें पाया गया कि पतले प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजेबल कटलरी, प्लास्टिक के कप, प्लेट और स्ट्रॉ अभी भी बड़े पैमाने पर चलन में हैं, खासकर अस्थायी और छोटे पैमाने के व्यावसायिक स्थानों पर।
लगभग सभी जगह मिलीं SUP से बनी चीजें
स्टडी के नतीजों के मुताबिक, सड़क किनारे खाना बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, आइसक्रीम पार्लर और साप्ताहिक बाजारों जैसे स्थानीय और अनौपचारिक विक्रेताओं के यहां बैन की गई प्लास्टिक चीजें पूरी तरह या लगभग पूरी तरह से मौजूद पाई गईं। इसके विपरीत, मॉल और संगठित रिटेल जगहों पर बैन का पालन ज्यादा बेहतर तरीके से होता पाया गया।
देश के चार शहरों में चार महीनों के दौरान किया गया सर्वे
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट के लिए सर्वे अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी और भुवनेश्वर के 560 स्थानों पर किया गया था। इस दौरान इसमें दिल्ली के 86% सर्वे वाले स्थानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक पाया गया। दिल्ली इस मामले में दूसरे नंबर पर रही। जबकि भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा 89% उल्लंघन दर्ज किया गया, तीसरे नंबर पर मुंबई में 85% और गुवाहाटी में 76% जगहों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने सामान मिले
बैन को सार्थक बनाने के लिए करना होगा यह काम
इस स्टडी को करने वाली टॉक्सिक्स लिंक कंपनी के डायरेक्टर रवि अग्रवाल ने कहा, 'अधिकतर जगहों पर बैन की गई प्लास्टिक चीजों की लगातार मौजूदगी यह बताती है कि बैन को लागू करने का तरीका अभी भी एक जैसा नहीं है।' उन्होंने आगे कहा, ‘जब तक बैन को लागू करने के तरीके में सुधार नहीं होता और इन चीजों की सप्लाई को कंट्रोल नहीं किया जाता, तब तक यह बैन प्लास्टिक से होने वाले कचरे और प्रदूषण की समस्या को प्रभावी ढंग से हल नहीं कर पाएगा।’
इस स्टडी में उपभोक्ताओं के व्यवहार और लागत को भी बैन का पालन करने में आने वाली मुख्य बाधाओं के तौर पर बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 91 प्रतिशत छोटे विक्रेताओं ने बताया कि ग्राहक अभी भी कैरी बैग मांगते हैं, जबकि इतने ही प्रतिशत विक्रेताओं ने बैन की गई प्लास्टिक चीजों का इस्तेमाल छोड़कर दूसरे विकल्पों को अपनाने में आने वाली ज्यादा लागत को एक बड़ी वजह बताया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।