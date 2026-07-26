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देश के नए शिक्षा मंत्री से क्या चाहते हैं स्टूडेंट, किन 3 बातों पर ध्यान देने की जरूरत बताया

By Subodh Kumar Mishra
पीटीआई, नई दिल्ली
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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद प्रह्लाद जोशी देश के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। छात्रों को उनसे उम्मीद है कि वे सिस्टम में ठोस बदलाव लाएंगे। छात्रों से बातचीत करने के बाद नए शिक्षा मंत्री से मुख्य तीन बातें सामने आई हैं, जिस पर वे काम चाहते हैं। आइए जानते हैं कि वो तीन बातें कौन सी हैं।

देश के नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी।
देश के नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी।

धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्रालय से हटने के बाद शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए मंत्री सिस्टम में ठोस बदलाव लाएंगे। छात्रों की कई मांगों में से तीन मांगें बार-बार सामने आईं। इनमें परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, सस्ती और अच्छी शिक्षा और सरकारी स्कूलों और प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करना शामिल है।

गाजियाबाद के राज यादव लगभग एक महीने पहले शुरू हुए सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी मांग है कि नए मंत्री शिक्षा प्रणाली पर ध्यान दें। उन्हें पूरे सिस्टम में बदलाव लाने चाहिए। इसकी कमियों को दूर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह ठीक से काम करे।

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दिल्ली के लक्ष्मी नगर की रहने वाली सृष्टि ने कहा कि शिक्षा की ज्यादा लागत के कारण कई छात्रों के लिए पढ़ाई करना एक संघर्ष बन गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए काम करना पड़ता है और अगर पेपर लीक होता है तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। सृष्टि ने नए मंत्री से अपील की कि वे सभी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें, शिक्षा को सस्ता बनाएं और सरकारी स्कूलों में बच्चों के कौशल विकास पर जोर दें।

राजस्थान के विक्रम चौधरी पिछले कम से कम दो हफ्ते से विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। उन्होंने मांग की कि सुधारों की शुरुआत प्राइमरी स्कूल स्तर से होनी चाहिए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, शिक्षा बजट बढ़ाने और UPSC, NEET और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया। चौधरी ने कहा कि इस देश में शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।

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NEET की तैयारी कर रहे 11वीं कक्षा के छात्र शौर्य ने कहा कि प्रधान के इस्तीफे से उन्हें उम्मीद जगी है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारी बात सुनी गई है। मुझे भरोसा है कि नए शिक्षा मंत्री पेपर लीक जैसी घटनाओं को दोबारा नहीं होने देंगे।

उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले गौरव तोमर 20 जुलाई से ही इस विरोध-प्रदर्शन का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने, सरकारी स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और शिक्षा की बढ़ती लागत पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षा कोई कारोबार नहीं है। यह हर बच्चे का अधिकार है और उन्हें यह मिलनी ही चाहिए। राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले श्रवण कुमार ने कहा कि छात्रों को बार-बार दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही दूर-दराज के इलाकों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने जैसी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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