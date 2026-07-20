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मोदी भारत के सबसे एंटी-यूथ पीएम, एक इस्तीफा भी नहीं ले सकते; CJP के ‘संसद चलो’ पर राहुल गांधी

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Rahul Gandhi on CJP Protest: CJP के संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर राहुल गांधी का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक के आरोपी खुले घूम रहे हैं, जबकि शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले छात्रों को घसीटा गया, पीटा गया और हिरासत में लिया गया।

मोदी भारत के सबसे एंटी-यूथ पीएम, एक इस्तीफा भी नहीं ले सकते; CJP के ‘संसद चलो’ पर राहुल गांधी

Rahul Gandhi on CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे सभी लोग अपनी हड़ताल वापस ले चुके हैं। इधर संसद की तरफ कूच करने वाले कॉकरोचों को भी पुलिस-प्रशासन ने बलपूर्वक रोक दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। जानिए राहुल गांधी ने क्या कहा।

मोदी भारत के सबसे एंटी-यूथ प्रधानमंत्री

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा- “प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के मोस्ट एंटी यूथ प्राइममिनिस्टर (सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री) हैं। इतने युवा-विरोधी कि वह असफल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा तक नहीं मांग सकते।”

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पेपर लीक करने वाले घूम रहे, छात्रों को घसीटा जा रहा

राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में 152 पेपर लीक हुए, 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, लेकिन अब तक किसी दोषी को सजा नहीं मिली। उन्होंने लिखा, "सजा किसे मिली? मेहनत करने वाले युवाओं को।" कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि जब छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर वैध सवाल उठाए, तो सरकार ने उनका जवाब लाठी और हिरासत से दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि "पेपर लीक करने वाले अपराधी खुले घूम रहे हैं, जबकि सही सवाल उठाने वाले छात्रों को घसीटा जा रहा है और पीटा जा रहा है।"

rahul gandhi on cjp protest

CJP के ‘संसद मार्च’ के दौरान हुआ हंगामा

राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार सिर्फ युवाओं को निराश ही नहीं कर रही, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। उन्होंने इसे युवाओं के भविष्य पर हमला बताते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। सोमवार को CJP के 'संसद चलो' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग की।

इस दौरान लाठीचार्ज, आंसू गैस के इस्तेमाल और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आईं। विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई की आलोचना की है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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