शोर मचाने की ऐसी सख्त सजा, टीचर ने बुरी तरह पीटकर बच्चे का कंधा ही तोड़ दिया

नोएडा के प्राइमरी स्कूल में एक महिला टीचर ने तीसरी क्लास के छात्र को डंडे से बुरी तरह पीटा। टीचर की पिटाई से छात्र का कंधा टूट गया। जब छात्र ने हाथ और कंधे में दर्द हुआ तो परिजनों से एक्सरे कराया। पुलिस और शिक्षा विभाग ने जांच शुरू की।

सरकारी विद्यालय में कक्षा तीन में पढ़ने वाले छात्र को क्लास में 15 दिन पहले शोर मचाना भारी पड़ गया। आरोप है कि शिक्षिका ने गुस्से में आकर छात्र को डंडे से पीटा। कंधे पर डंडा लगने से हड्डी में फैक्चर हो गया। जांच रिपोर्ट के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है।

हाथ और कंधे में दर्द की शिकायत जिला इटावा के रहने वाले सचिन रॉय पिछले कई वर्षों से सदरपुर कॉलोनी स्थित एक घर में किराए पर परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी सविता ने बताया कि उनके दो बच्चे कांशीराम कॉलोनी के निकट परिषदीय विद्यालय में पढ़ते हैं। पीयूष कक्षा तीन में और अनमोल कक्षा दो में पढ़ता है। उन्होंने बताया कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में पीयूष ने अचानक स्कूल जाने से इन्कार कर दिया। कारण पूछने पर कुछ नहीं बताया। उसने हाथ और कंधे में दर्द होने की शिकायत की। वह नजदीकी डॉक्टर के पास लेकर गए। एक्सरे कराने और उपचार कराने की सलाह दी।

21 जुलाई की है घटना तभी घर पर अनमोल ने उन्हें बताया कि क्लास में शोर मचाने पर पीयूष को शिक्षिका ने डंडे से पीटा था। तब जाकर पीयूष ने दर्द से कराते हुए बताया कि घटना 21 जुलाई की है। 30 जुलाई को बाल चिकित्सालय में एक्सरे कराने पर कंधे में फैक्चर आया। मामला संज्ञान में आने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी आरोप सही पाए जाएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।