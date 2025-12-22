Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsStudent robbed at knifepoint, beaten and injured in Delhi; 4 minors detained
दिल्ली में छात्र से चाकू की नोक पर लूटे 350 रुपये, मारपीट कर किया घायल; 4 नाबालिग हिरासत में

इस मामले में पुलिस ने 4 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने स्टूडेंट को गंभीर रूप से घायल कर उससे नकदी लूट ली थी। सभी आरोपी 14 से 16 साल के हैं।

Dec 22, 2025 08:45 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, नई दिल्ली
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में 17 साल के स्टूडेंट पर चाकू की नोक पर हमला करके लूटपाट करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 4 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने स्टूडेंट को गंभीर रूप से घायल कर उससे नकदी लूट ली थी। सभी आरोपी 14 से 16 साल के हैं।

पुलिस ने बताया कि 15 और 16 दिसंबर की दरम्यानी रात गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल से सूचना मिली थी कि चाकू से घायल एक किशोर को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची, जहां घायल छात्र ने बयान दर्ज कराया।

छात्र ने पुलिस को बताया कि वह 15 दिसंबर की रात करीब 10 बजे ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में पांच युवकों ने उसे घेर लिया और चाकू दिखाकर धमकाया। आरोप है कि बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और उसके पास मौजूद 350 रुपये लूट लिए। हमले में छात्र को चाकू से चोट आई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) (हत्या के प्रयास) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए।

पुलिस कार्रवाई के दौरान चार नाबालिगों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर घटना में अपनी होने की बात कबूल की। उनके बताए मुताबिक वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में केस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(6) (लूट), 311 (लूट या डकैती के दौरान जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास) और 3(5) (सामूहिक जिम्मेदारी) भी जोड़ दी हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की आगे की जांच जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि वारदात में शामिल पांचवें आरोपी की पहचान कौन है। वहीं, घायल छात्र की हालत अब स्थिर बताई जा रही है।

