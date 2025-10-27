मां-बहनों की अश्लील फोटोज के जरिए कोई कर रहा था ब्लैकमेल, फरीदाबाद में कॉलेज स्टूडेंट ने दे दी जान

संक्षेप: इस मामले में साइबर अपराध के पहलू से भी जांच होनी है। इसे देखते हुए पुलिस आयुक्त ने इस मामले की जांच अपराध जांच शाखा सेक्टर-85 को सौंप दी है। अपराध जांच शाखा नामजद आरोपी से भी पूछताछ करेगी।

हरियाणा के ओल्ड फरीदाबाद की न्यू बसेलबा कॉलोनी में रहने वाले कॉलेज छात्र की आत्महत्या के मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस की जिम्मेदारी अपराध जांच शाखा सेक्टर-85 को सौंप दी गई है। युवक ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर 25 अक्टूबर को जान दे दी थी। आरोपी उसे एआई से बनाए गए उसकी मां और बहनों के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि अज्ञात नंबर से छात्र को परेशान किया जा रहा था। उसे ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठे जा रहे थे। इससे छात्र परेशान हो गया था। इस मामले में साहिल नाम के युवक का भी नाम सामने आ रहा था। मृतक छात्र के पिता ने उसके खिलाफ भी पहले पुलिस को शिकायत दी थी। इस मामले में एआई(आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जरिए अश्लील फोटो तैयार करने की भी बात सामने आ रही है। छात्र को 13 अक्तूबर से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। इससे परेशान होकर छात्र ने जहरीला पदार्थ निगलकर जान दे दी थी।

इस मामले में साइबर अपराध के पहलू से भी जांच होनी है। इसे देखते हुए पुलिस आयुक्त ने इस मामले की जांच अपराध जांच शाखा सेक्टर-85 को सौंप दी है। अपराध जांच शाखा नामजद आरोपी से भी पूछताछ करेगी।

बता दें कि न्यू बसेलवा कॉलोनी निवासी और NIT तीन स्थित डीएवी कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष पढ़ रहे 19 साल के छात्र राहुल ने शनिवार को जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले 13 अक्तूबर को किसी ने राहुल का फोन हैक कर लिया था। फोन हैक करने के बाद कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) या किसी अन्य तकनीक का उपयोग कर उसकी तीनों बहनों और मां के अश्लील फोटो उसके पास भेज दिए थे। साथ ही आरोपी इन फोटो को वायरल करने की धमकी देकर रुपए मांग रहा था। आरोपी करीब 15 हजार रुपए भी उससे ऐंठ भी चुका था और पिछले कई दिन से उससे और भी रुपए मांगे जा रहे थे। इससे वह परेशान था।