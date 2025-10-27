Hindustan Hindi News
मां-बहनों की अश्लील फोटोज के जरिए कोई कर रहा था ब्लैकमेल, फरीदाबाद में कॉलेज स्टूडेंट ने दे दी जान

Mon, 27 Oct 2025 09:57 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, फरीदाबाद, हरियाणा
हरियाणा के ओल्ड फरीदाबाद की न्यू बसेलबा कॉलोनी में रहने वाले कॉलेज छात्र की आत्महत्या के मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस की जिम्मेदारी अपराध जांच शाखा सेक्टर-85 को सौंप दी गई है। युवक ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर 25 अक्टूबर को जान दे दी थी। आरोपी उसे एआई से बनाए गए उसकी मां और बहनों के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि अज्ञात नंबर से छात्र को परेशान किया जा रहा था। उसे ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठे जा रहे थे। इससे छात्र परेशान हो गया था। इस मामले में साहिल नाम के युवक का भी नाम सामने आ रहा था। मृतक छात्र के पिता ने उसके खिलाफ भी पहले पुलिस को शिकायत दी थी। इस मामले में एआई(आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जरिए अश्लील फोटो तैयार करने की भी बात सामने आ रही है। छात्र को 13 अक्तूबर से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। इससे परेशान होकर छात्र ने जहरीला पदार्थ निगलकर जान दे दी थी।

इस मामले में साइबर अपराध के पहलू से भी जांच होनी है। इसे देखते हुए पुलिस आयुक्त ने इस मामले की जांच अपराध जांच शाखा सेक्टर-85 को सौंप दी है। अपराध जांच शाखा नामजद आरोपी से भी पूछताछ करेगी।

बता दें कि न्यू बसेलवा कॉलोनी निवासी और NIT तीन स्थित डीएवी कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष पढ़ रहे 19 साल के छात्र राहुल ने शनिवार को जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले 13 अक्तूबर को किसी ने राहुल का फोन हैक कर लिया था। फोन हैक करने के बाद कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) या किसी अन्य तकनीक का उपयोग कर उसकी तीनों बहनों और मां के अश्लील फोटो उसके पास भेज दिए थे। साथ ही आरोपी इन फोटो को वायरल करने की धमकी देकर रुपए मांग रहा था। आरोपी करीब 15 हजार रुपए भी उससे ऐंठ भी चुका था और पिछले कई दिन से उससे और भी रुपए मांगे जा रहे थे। इससे वह परेशान था।

मृतक के परिजनों का कहना था कि छात्र को पाकिस्तानी कोड वाले नंबर से फोन कर मैसेज किए जा रहे थे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि इस मामले की जांच सेक्टर-85 अपराध जांच शाखा की टीम को सौंप दी गई है। इस मामले की जांच में थोड़ा समय लग सकता है। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही आरोपियों तक पहुंच जाएगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
