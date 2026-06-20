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दोबारा नीट देने के तनाव में छात्र ने दे दी जान, घर का इकलौता चिराग खोने से सदमे में परिवार

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में दोबारा नीट देने के दबाव में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। वह अपने घर का इकलौता बेटा था। बताया जा रहा है मई में उसकी परीक्षा ठीक गई थी और उसे अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद थी। मरने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया। अपना इकलौता चिराग खोने से परिवार गहरे सदमे में है।

दोबारा नीट देने के तनाव में छात्र ने दे दी जान, घर का इकलौता चिराग खोने से सदमे में परिवार

गाजियाबाद के विजयनगर सेक्टर-नौ में रहने वाले छात्र ने दोबारा नीट देने के तनाव में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह परिवार का इकलौता चिराग था। आत्महत्या से पहले उसने अपने मोबाइल फोन में एक मिनट पांच सेकेंड का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। घर के इकलौते चिराग के दुनिया छोड़कर जाने से परिवार गहरे सदमे में है।

अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी

पुलिस के मुताबिक विजयनगर सेक्टर-नौ में रहने वाले राजेश कुमार सहारनपुर नगर निगम में फूड इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। परिवार में पत्नी रेखा रानी, पुत्री माही के अलावा 23 वर्षीय इकलौता बेटा जतिन कुमार था। जतिन पिछले कई वर्षों से नीट की तैयारी कर रहा था। वर्ष 2026 में यह उसका पांचवां प्रयास था। परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार मई में हुई नीट परीक्षा उसके लिए संतोषजनक रही थी और उसे अच्छे परिणाम की उम्मीद थी। इसी बीच दोबारा नीट को लेकर वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा।

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फंदे से लटका मिला

परिजनों ने पुलिस को बताया कि जतिन घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में रहकर पढ़ाई करता था। गुरुवार रात उसने परिवार के साथ भोजन किया और इसके बाद अपने कमरे में चला गया। शुक्रवार सुबह जब काफी देर तक वह कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों ने दरवाजा खोला। अंदर उसका शव फंदे से लटका मिला। आनन-फानन में उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

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पुलिस को फोन से वीडियो मिला

पुलिस को जतिन के फोन से वीडियो मिला। वीडियो में वह अपनी मनोदशा को व्यक्त करता दिखाई देता है। पुलिस के मुताबिक उसने कहा है कि उस पर परिवार का किसी प्रकार का दबाव नहीं था। उसके पिता हमेशा कहते थे कि यदि नीट हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। इसके बावजूद लगातार कई वर्षों से परीक्षा में सफलता न मिलने के कारण उसका मन हर चीज से भर गया था।

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रात आठ बजे दादा से बात की

जतिन ने गुरुवार रात अपने दादा से फोन पर बात की थी। इस दौरान उसने 21 जून को प्रस्तावित नीट के बारे जानकारी दी थी। दादा ने उसे सलाह दी थी कि पिता को साथ ले जाए, लेकिन सहारनपुर में ड्यूटी होने के कारण उसने बताया था कि वह दोस्तों के साथ परीक्षा केंद्र जाएगा। जतिन की बहन माही ने भी इस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसने भी मई माह में नीट परीक्षा दी थी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

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