दोबारा नीट देने के तनाव में छात्र ने दे दी जान, घर का इकलौता चिराग खोने से सदमे में परिवार
गाजियाबाद में दोबारा नीट देने के दबाव में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। वह अपने घर का इकलौता बेटा था। बताया जा रहा है मई में उसकी परीक्षा ठीक गई थी और उसे अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद थी। मरने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया। अपना इकलौता चिराग खोने से परिवार गहरे सदमे में है।
गाजियाबाद के विजयनगर सेक्टर-नौ में रहने वाले छात्र ने दोबारा नीट देने के तनाव में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह परिवार का इकलौता चिराग था। आत्महत्या से पहले उसने अपने मोबाइल फोन में एक मिनट पांच सेकेंड का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। घर के इकलौते चिराग के दुनिया छोड़कर जाने से परिवार गहरे सदमे में है।
अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी
पुलिस के मुताबिक विजयनगर सेक्टर-नौ में रहने वाले राजेश कुमार सहारनपुर नगर निगम में फूड इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। परिवार में पत्नी रेखा रानी, पुत्री माही के अलावा 23 वर्षीय इकलौता बेटा जतिन कुमार था। जतिन पिछले कई वर्षों से नीट की तैयारी कर रहा था। वर्ष 2026 में यह उसका पांचवां प्रयास था। परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार मई में हुई नीट परीक्षा उसके लिए संतोषजनक रही थी और उसे अच्छे परिणाम की उम्मीद थी। इसी बीच दोबारा नीट को लेकर वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा।
फंदे से लटका मिला
परिजनों ने पुलिस को बताया कि जतिन घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में रहकर पढ़ाई करता था। गुरुवार रात उसने परिवार के साथ भोजन किया और इसके बाद अपने कमरे में चला गया। शुक्रवार सुबह जब काफी देर तक वह कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों ने दरवाजा खोला। अंदर उसका शव फंदे से लटका मिला। आनन-फानन में उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस को फोन से वीडियो मिला
पुलिस को जतिन के फोन से वीडियो मिला। वीडियो में वह अपनी मनोदशा को व्यक्त करता दिखाई देता है। पुलिस के मुताबिक उसने कहा है कि उस पर परिवार का किसी प्रकार का दबाव नहीं था। उसके पिता हमेशा कहते थे कि यदि नीट हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। इसके बावजूद लगातार कई वर्षों से परीक्षा में सफलता न मिलने के कारण उसका मन हर चीज से भर गया था।
रात आठ बजे दादा से बात की
जतिन ने गुरुवार रात अपने दादा से फोन पर बात की थी। इस दौरान उसने 21 जून को प्रस्तावित नीट के बारे जानकारी दी थी। दादा ने उसे सलाह दी थी कि पिता को साथ ले जाए, लेकिन सहारनपुर में ड्यूटी होने के कारण उसने बताया था कि वह दोस्तों के साथ परीक्षा केंद्र जाएगा। जतिन की बहन माही ने भी इस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसने भी मई माह में नीट परीक्षा दी थी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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