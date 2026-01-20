क्लास में लड़के करते थे परेशान, सबक सिखाने दिल्ली के स्कूल में रिवॉल्वर व गोलियां लेकर पहुंच गया छात्र

संक्षेप: पूछताछ के दौरान आरोपी छात्र ने बताया कि वह उसे परेशान करने वाले छात्रों और जिन छात्रों से उसकी दुश्मनी है, उन्हें डराने के लिए अपने साथ गन लेकर गया था। हालांकि स्कूल के एस्टेट ऑफिसर को उसके पास मौजूद रिवॉल्वर का पता चल गया।

दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित एक निजी स्कूल में उस समय अफरातफरी मच गई जब यहां पढ़ने वाला एक छात्र अन्य छात्रों को डराने के लिए अपने साथ रिवॉल्वर और गोलियां ले आया। जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 18 वर्षीय आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से एक देसी पिस्तौल समेत 10 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने बताया कि उसे एक फोन कॉल के जरिए इस बारे में सूचना मिली थी। जिसमें बताया गया कि एक छात्र स्कूल में हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी छात्र की पहचान राज कुमार के रूप में हुई है। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया।

छात्र के पास मिली 10 गोलियां इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि, 'पुलिस जब मौके पर पहुंची तो स्कूल अधिकारियों ने 18 साल के एक छात्र को एक देसी पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस के साथ हमारे सामने पेश किया, जिसे वह कथित तौर पर स्कूल के अंदर छुपाने की कोशिश कर रहा था।'

बुली करने वाले छात्रों को डराना चाहता था पूछताछ के दौरान आरोपी छात्र ने बताया कि वह उसे परेशान करने वाले छात्रों और जिन छात्रों से उसकी दुश्मनी है, उन्हें डराने के लिए अपने साथ गन लेकर गया था। हालांकि स्कूल के एस्टेट ऑफिसर को उसके पास मौजूद रिवॉल्वर का पता चल गया।

टॉयलेट में छुपाने की कर रहा था कोशिश पुलिस अधिकारी ने बताया, 'निरीक्षण के दौरान एस्टेट ऑफिसर ने देखा कि राज कुमार स्कूल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर बने टॉयलेट के अंदर एक चीज छिपाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच वह टॉयलेट से बाहर निकला और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्कूल के स्टेज एरिया के पास उसे पकड़ लिया गया।' इसके बाद लड़के को स्कूल के प्रिंसिपल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी।