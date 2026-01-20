Hindustan Hindi News
क्लास में लड़के करते थे परेशान, सबक सिखाने दिल्ली के स्कूल में रिवॉल्वर व गोलियां लेकर पहुंच गया छात्र

संक्षेप:

Jan 20, 2026 09:44 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित एक निजी स्कूल में उस समय अफरातफरी मच गई जब यहां पढ़ने वाला एक छात्र अन्य छात्रों को डराने के लिए अपने साथ रिवॉल्वर और गोलियां ले आया। जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 18 वर्षीय आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से एक देसी पिस्तौल समेत 10 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने बताया कि उसे एक फोन कॉल के जरिए इस बारे में सूचना मिली थी। जिसमें बताया गया कि एक छात्र स्कूल में हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी छात्र की पहचान राज कुमार के रूप में हुई है। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया।

छात्र के पास मिली 10 गोलियां

इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि, 'पुलिस जब मौके पर पहुंची तो स्कूल अधिकारियों ने 18 साल के एक छात्र को एक देसी पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस के साथ हमारे सामने पेश किया, जिसे वह कथित तौर पर स्कूल के अंदर छुपाने की कोशिश कर रहा था।'

बुली करने वाले छात्रों को डराना चाहता था

पूछताछ के दौरान आरोपी छात्र ने बताया कि वह उसे परेशान करने वाले छात्रों और जिन छात्रों से उसकी दुश्मनी है, उन्हें डराने के लिए अपने साथ गन लेकर गया था। हालांकि स्कूल के एस्टेट ऑफिसर को उसके पास मौजूद रिवॉल्वर का पता चल गया।

टॉयलेट में छुपाने की कर रहा था कोशिश

पुलिस अधिकारी ने बताया, 'निरीक्षण के दौरान एस्टेट ऑफिसर ने देखा कि राज कुमार स्कूल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर बने टॉयलेट के अंदर एक चीज छिपाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच वह टॉयलेट से बाहर निकला और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्कूल के स्टेज एरिया के पास उसे पकड़ लिया गया।' इसके बाद लड़के को स्कूल के प्रिंसिपल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी।

अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद किशोर को रोहिणी की एक लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे आगे की पूछताछ के लिए दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लड़के के पास वह रिवॉल्वर और गोलियां कहां से आई थीं।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
