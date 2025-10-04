गाजियाबाद में बुखार से छात्र और बच्चे की मौत, 173 पहुंची डेंगू मरीजों की संख्या

गाजियाबाद जिले में बुखार के कारण प्रतियोगी परीक्षा की तैयार कर रहे एक 22 साल युवक और एक 12 साल बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मौत का कारण डेंगू है जबकि विभाग ने डेंगू की पुष्टि नहीं की है।

गाजियाबाद जिले में बुखार के कारण दो की मौत हो गई है। बुखार के कारण प्रतियोगी परीक्षा की तैयार कर रहे 22 साल युवक और 12 साल बच्चे की मौत हो गई। छिजारसी निवासी बच्चे की मौत एमएमजी अस्पताल में जबकि वीवीआईपी राजनगर एक्सटेंशन के वीवीआईपी निवासी 22 वर्षीय युवक की मौत नेहरू नगर के निजी अस्पताल में हुई है। मरीज के परिजनों का कहना है कि मौत का कारण डेंगू है जबकि विभाग ने डेंगू की पुष्टि नहीं की है।

सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था युवक दोनों की जांच रिपोर्ट मांगवाई गई हैं। वीवीआईपी सोसाइटी में निवासी डॉ. सतकुमार के 22 वर्षीय बेटे स्कंध को दस दिन से बुखार हो रहा था। तबीयत अधिक खराब होने पर आठ दिन पहले नेहरू नगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्कंध सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। स्कंध उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा (यूपीपीसीएस) की प्राथमिक परीक्षा में सफल हो गए थे। वह मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।

डॉक्टर पर आरोप वहीं छिजारसी निवासी अनिकेत अपने 12 साल के बेटे को गंभीर हालत में इलाज के लिए MMG अस्पताल पहुंचे थे। उनका आरोप है कि काफी देर तक इमरजेंसी में डॉक्टर ने बच्चे का इलाज शुरू नहीं किया। जब तक इमरजेंसी स्टाफ ने बच्चे की जांच की उसकी मौत हो चुकी थी।

बच्चे को कई दिनों से बुखार सीएमएस डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि बच्चे को कई दिनों से बुखार था। परिजन उसका इलाज गौतमबुद्धनगर के छिजारसी में घर के पास ही किसी प्राइवेट चिकित्सक से करा रहे थे। वहां पर बच्चे को दो बोतल ग्लूकोज चढ़ाया गया था।

रास्ते में ही मौत आराम नहीं मिलने पर शनिवार सुबह करीब पौने छह बजे एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। जहां जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की रास्ते में ही मौत हो गई थी। सीएमएस ने बताया कि अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर (ईएमओ) ने बच्चे की ईसीजी जांच कराई तो उसकी मौत हो चुकी थी।

डेंगू के चार मरीज मिले गाजियाबाद जिले में शनिवार को एक महिला समेत चार मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। इनमें संजय नगर निवासी 54 वर्षीय महिला, इंदिरापुरम निवासी 45 वर्षीय पुरुष, खोड़ा निवासी 43 वर्षीय पुरुष और शहीदनगर निवासी 34 वर्षीय युवक शामिल हैं। डेंगू के कुल 173 मरीज हो गए हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी डा. आरके गुप्ता ने बताया कि फिलहाल सात मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

साल डेंगू मलेरिया 2025 173 82

2024 196 27

2023 1261 28

2022 901 19

2021 1238 31