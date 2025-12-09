पंजाब-हरियाणा के किसानों ने खोजी 'नई तरकीब', सैटेलाइट से बचकर ऐसे जला रहे पराली

संक्षेप: पंजाब और हरियाणा के किसान अब दोपहर बाद और शाम के समय पराली जला रहे हैं, जिससे हमारी मौजूदा सैटेलाइट निगरानी प्रणाली इसे पकड़ नहीं पा रही है और प्रदूषण का धुआं बिना ट्रैक हुए सीधे दिल्ली पहुंच रहा है, जिस पर एक नई स्टडी ने गंभीर चेतावनी दी है।

पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पराली जलाने की एक नई तरकीब ढूंढ ली है, जिससे सरकारी निगरानी व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। एक नई स्टडी से पता चला है कि किसान अब दोपहर बाद और शाम के समय पराली जला रहे हैं, ताकि सेटेलाइट उन्हें पकड़ न सकें। हालांकि, कुल जलाई गई पराली का क्षेत्रफल कम हुआ है, लेकिन आग लगने का समय बदलने से निगरानी प्रणाली की पोल खुल गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पर्यावरण थिंक-टैंक iFOREST (इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी) की ओर से सोमवार को जारी इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत की मौजूदा निगरानी प्रणालियां वास्तविक आग का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पकड़ पा रही हैं, क्योंकि उनके देखने का समय सीमित है।

स्टडी में क्या खुलासा? रिपोर्ट के अनुसार, हाल के सालों में दोनों राज्यों में पराली जलाने का कुल क्षेत्रफल 25% से 35% तक कम हुआ है, जो दर्शाता है कि फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने की दिशा में वास्तविक प्रगति हुई है।

पंजाब में 2022 के 31,447 वर्ग किमी से घटकर 2025 में करीब 20,000 वर्ग किमी

हरियाणा में 2019 के 11,633 वर्ग किमी से 2025 में 8,812 वर्ग किमी टाइमिंग बदलकर किसान सैटेलाइट को दे रहे मात 2021 में पंजाब में सिर्फ 3% बड़े आग के मामले दोपहर 3 बजे के बाद होते थे

2024-25 में ये आँकड़ा 90% से ऊपर पहुंच गया

हरियाणा तो 2019 से ही शाम को पराली जला रहा है इसकी वजह है कि हमारी सैटेलाइट्स (MODIS और VIIRS) दिन में सिर्फ 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच भारत के ऊपर से गुजरती हैं।

दिल्ली में आ रहा पराली का धुआं हर साल अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली वालों को लगता है कि इस बार तो कम पराली जली, लेकिन हवा में PM2.5 का लेवल फिर भी आसमान छूता है। क्योंकि जो आग शाम को जल रही है, उसका धुआं सैटेलाइट की नजर से बचकर सीधे दिल्ली पहुंच रहा है। कभी-कभी पराली का योगदान 35-45% तक चला जाता है।

रिपोर्ट ने दी चेतावनी iFOREST के CEO चंद्र भूषण ने साफ कहा कि यह सबूत है कि हमारा पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम गलत टाइम पर झांक रहा है। हमें तुरंत नया सिस्टम चाहिए, जो 24 घंटे नजर रखे और जली हुई जमीन को भी गिने।