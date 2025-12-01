Hindustan Hindi News
दिल्ली में हर रोज बढ़ रहा पलूशन, पराली जलाना नहीं है वजह; फिर कैसे फैल रहा जहर?

संक्षेप:

दिल्ली में अक्टूबर और नवंबर के ज़्यादातर समय, प्रदूषण का स्तर बेहद खराब और गंभीर के बीच रहा। हाल में हुई स्टडी में सामने आया है कि इसकी वजह मुख्य पराली जलाना नहीं है।

Mon, 1 Dec 2025 08:42 PMRatan Gupta भाषा, नई दिल्ली
पराली जलाने की घटनाएं कई सालों में सबसे कम होने के बावजूद, दिल्ली-एनसीआर की सर्दियों की हवा दमघोंटू बनी हुई है। अक्टूबर और नवंबर के ज़्यादातर समय, प्रदूषण का स्तर 'बेहद खराब' और 'गंभीर' के बीच रहा। हाल में हुई स्टडी में सामने आया है कि इसकी वजह मुख्य रूप से वाहनों और अन्य स्थानीय स्रोतों से निकलने वाला पीएम 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) का बढ़ता "ज़हरीला मिश्रण" है।

पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण अब कम हो गया

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के मूल्यांकन से पता चलता है कि शुरुआती सर्दियों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर स्थिर हो गया है। इसका मुख्य कारण स्थानीय स्रोतों से होने वाला उत्सर्जन है, जबकि पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण अब काफी कम हो गया है।

फिर कैसे फैल रहा जहर?

सीपीसीबी के आंकड़ों पर आधारित इस विश्लेषण से पता चलता है कि इस मौसम में पीएम 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ2) और कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) का “ज़हरीला मिश्रण” बढ़ गया है। ये सभी प्रदूषक वाहनों और अन्य दहन स्रोतों से जुड़े होते हैं, और इनके बढ़ने से स्वास्थ्य जोखिम भी ज्यादा हो गए हैं।

वाहनों से निकलने वाला धुंध सर्दियों में जम जाता

शोधकर्ताओं ने पाया कि यातायात के व्यस्तम समय में पीएम2.5 का स्तर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ2) के स्तर के साथ लगभग एक समान बढ़ा और घटा। सुबह 7–10 बजे और शाम 6–9 बजे के बीच, दोनों प्रदूषकों का स्तर तेजी से बढ़ा, क्योंकि वाहनों से निकलने वाला धुआं सर्दियों में बनने वाली पतली वायु परतों के नीचे जमा हो गया।

सीएसई की कार्यकारी निदेशक (अनुसंधान एवं नीति समर्थन) अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा, "यह समन्वित पैटर्न इस बात को पुष्ट करता है कि कणीय प्रदूषण में वृद्धि, यातायात से संबंधित उत्सर्जन एनओ2 और सीओ के कारण प्रतिदिन बढ़ रही है, विशेष रूप से कम फैलाव वाली स्थितियों में।"

कार्रवाई पर कम ध्यान दिया जा रहा

उन्होंने कहा, “फिर भी, सर्दियों में धूल नियंत्रण के उपायों पर ही ध्यान दिया जाता है, तथा वाहनों, उद्योगों, अपशिष्ट जलाने और ठोस ईंधनों पर कार्रवाई कम होती है।” रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं काफी कम रहीं, जिसका आंशिक कारण बाढ़ के कारण फसल चक्र में व्यवधान उत्पन्न होना था।

