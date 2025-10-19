पराली जलने की घटनाएं कम हुईं, फिर भी दिल्ली में घुलने लगा जहर, क्या वजह?

संक्षेप: हालांकि इस बार के आंकड़े बता रहे हैं कि आसपास के इलाकों में बाढ़-बारिश के चलते पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। मगर फिर भी दिल्ली की हवा में जहर घुलने लगा है। जानिए पराली दहन के बावजूद दिल्ली के पलूशन में बढ़ोतरी की क्या वजह है?

अक्टूबर और नवंबर माह में धान की फसल की कटाई के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के लिए अक्सर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि इस बार के आंकड़े बता रहे हैं कि आसपास के इलाकों में बाढ़-बारिश के चलते पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। मगर फिर भी दिल्ली की हवा में जहर घुलने लगा है। जानिए पराली दहन के बावजूद दिल्ली के पलूशन में बढ़ोतरी की क्या वजह है?

एनवायरनमेंटल साइंटिस्ट डॉ. बालयान की राय और आशुतोष मिश्रा की ऑन-ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल किस्मत से या बदकिस्मती से बाढ़ की वजह से आग लगने और पराली जलाने की घटनाएं पिछले कुछ सालों के मुकाबले काफी कम थीं। इसके बावजूद दिल्ली में AQI 195 रिकॉर्ड किया गया है।

पराली कम जलने के बावजूद दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए भारी ट्रैफिक को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारी ट्रैफिक के चलते लोकल गाड़ियों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा में लगातार जहर घोल रहा है। इसके अलावा तापमान में गिरावट और हवा की धीमी रफ्तार इन धूल कणों को वातावरण में लंबे समय तक बनाए रखने में मददगार साबित हो रहा है।

अनुमान लगाया जा रहा है कि दीवाली पर पटाखे चलाने की छूट के चलते यह स्थिति और भी भयावह होने वाली है। एक तरफ अदालत ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति तो दे दी है, वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स को डर है कि ग्रीन पटाखों की आड़ में प्रदूषणकारी आतिशबाजी का इस्तेमाल नहीं होगा, इसको रोकने के लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह नौ बजे 284 रहा जोकि 'खराब' श्रेणी में आता है। दिल्ली के 38 निगरानी केंद्रों में से 12 में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई।