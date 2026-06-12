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दिल्ली में आज मौसम का येलो अलर्ट, रात में बारिश और तेज हवाओं से कूल-कूल हुई फिजा

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार देर रात झमाझम बारिश हुई और आधी रात तक बारिश होती रही। मौसम विभाग (IMD) ने 12 जून के लिए दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं का पूर्वानुमान लगाया है।

दिल्ली में आज मौसम का येलो अलर्ट, रात में बारिश और तेज हवाओं से कूल-कूल हुई फिजा

दिल्ली-एनसीआर का मौसम शुक्रवार को थोड़ा कूल-कूल रहने के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी आंधी-बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंचने के आसार हैं। तेज के साथ पड़ने वाली बौछारों के चलते तापमान में अच्छी गिरावट होने के आसार हैं। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली में गुरुवार को दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही। हालांकि रात के समय कई इलाकों में झमाझम बारिश भी दर्ज की गई। इसके चलते दिल्ली के लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से खासी राहत मिली है। एक दिन पहले की तुलना में अधिकतम तापमान में साढ़े 5 डिग्री से ज्यादा तक की गिरावट दर्ज की गई है। मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं, बादलों के छाए रहने के चलते रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है।

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हवा में हुआ सुधार

मौसम विभाग के मुताबिक, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2.0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं, मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है। गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 167 दर्ज किया गया। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है।

‘जून तक पूरी तरह तैयार हो वर्षा जल संचयन ढांचा’

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को वर्षा जल संचयन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 30 जून तक वर्षा जल संचयन का पूरा ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने वर्षा जल संचयन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में डीडीए ने मौजूदा 624 प्रणालियों के अतिरिक्त 24 नई वर्षा जल संचयन प्रणालियां विकसित करने की जानकारी दी। वहीं, राजधानी में हरियाली बढ़ाने के लिए डीडीए मेगा पौधरोपण अभियान शुरू करेगा। इसके तहत लगभग एक हजार एकड़ क्षेत्र में स्थानीय प्रजातियों के करीब 23 लाख पौधे लगाए जाएंगे।

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अल नीनो की दस्तक, गर्मी-बाढ़ का खतरा बढ़ा

अल नीनो फिर सक्रिय हो गया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि यह हाल के दशकों के सबसे शक्तिशाली अल नीनो में से एक साबित हो सकता है। इससे दुनियाभर में भीषण गर्मी, बाढ़, सूखा और जंगल की आग जैसीघटनाएं बढ़ सकती हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार, यह 1950 के बाद के सबसे बड़े अल नीनो घटनाक्रमों में शामिल हो सकता है। इसके कारण 2027 सबसे गर्म वर्ष बन सकता है। बता दें कि अल नीनो समुद्र के तापमान में होने वाला एक प्राकृतिक बदलाव है। यह पहले से ही जीवाश्म ईंधन प्रदूषण के कारण गर्म हो रही पृथ्वी को और अधिक गर्म करेगा।

भारत पर संभावित प्रभाव

● सामान्य से अधिक गर्मी पड़ सकती है। हीटवेव अधिक तीव्र और लंबे समय तक चल सकती हैं

● मानसून कमजोर पड़ सकता है। कुछ राज्यों में सूखे जैसी स्थिति बन सकती है। कृषि उत्पादन और जल भंडार प्रभावित हो सकते हैं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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