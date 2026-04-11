EWS श्रेणी के बच्चों को लेकर प्राइवेट स्कूलों को सख्त निर्देश, पैरेंट्स के लिए शिकायत नंबर भी जारी
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने EWS श्रेणी के बच्चों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के प्राइवेट स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि निजी स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वंचित समूह और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से वर्दी और किताबें उपलब्ध कराने को लेकर पैसे की मांग नहीं कर सकते हैं।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने EWS श्रेणी के बच्चों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के प्राइवेट स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि निजी स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वंचित समूह और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से वर्दी और किताबें उपलब्ध कराने को लेकर पैसे की मांग नहीं कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों को निशुल्क वर्दी और किताबें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा स्कूल इस श्रेणी के तहत केवल दाखिले के समय ही आय प्रमाण पत्र मांग सकते हैं।
तीन सदस्यीय प्रकोष्ठ का गठन
शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों की शिकायतों के निपटान के लिए मुख्यालय स्तर पर एक समर्पित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसमें तीन सदस्य शामिल हैं। इसी तरह हर जिले में भी टीम गठित की गई है। जिले की टीम को प्रतिदिन निदेशालय में शिकायतों की जानकारी देनी होगी।
शिकायतों के लिए नंबर जारी
इसके साथ ही एक नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर इस कैटेगरी के बच्चों के अभिभावक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। स्कूल से जुड़ी शिकायतों के लिए अभिभावक 9818154069 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय ने सभी डीडीई को निर्देश दिया है कि वे विभाग द्वारा जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करें।
शिक्षा निदेशालय को शिकायतें मिलीं
शिक्षा निदेशालय को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभिभावकों द्वारा शिकायत मिली है, जिसमें कई निजी स्कूल छात्रों को निशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म और लिखने का सामान नहीं दे रहे हैं। साथ ही, इन सामग्री को देने के लिए अभिभावकों से पैसे मांग कर रहे हैं।
केवल दाखिले के समय ही इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत
इसके अलावा निदेशालय के संज्ञान में आया है कि स्कूल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत हर वर्ष आय प्रमाण पत्र जमा करने का दबाव बना रहे हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि स्कूल इस श्रेणी के तहत केवल दाखिले के समय ही आय प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। यह विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है। ऐसे में स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।