फरीदाबाद के 3 कॉलोनियों में गलियां और सड़कें बनेंगी, सीवर और पानी की लाइन भी बिछेगी
फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन ने शहर की तीन अलग-अलग कॉलोनियों में गलियों का निर्माण कार्य करवाने की योजना को मंजूरी दी है। इस कार्ययोजना पर एक करोड़ 82 लाख रुपये से ज्यादा का बजट खर्च होगा। अगले माह से इस कार्ययोजना पर काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
गाजीपुर गांव, राजीव कॉलोनी और सुंदर कॉलोनी में लंबे समय से पेयजल, सीवर और गलियां जर्जर थीं। स्थानीय लोग निगम पार्षदों के साथ-साथ विभागीय अधिकारियोंसे भी शिकायत कर रहे थे। अब निगम प्रशासन ने उपरोक्त इलाकों में कार्ययोजनाओं को मंजूरी दे दी है। शहर के वार्ड नंबर-एक के अंतर्गत राजीव कॉलोनी में बिजेंद्र किराना स्टोर से लेकर सारा इंटरनेशनल स्कूल तक कंक्रीट की रोड बनाई जाएगी। इस रोड के लिए 31लाख 95 हजार रुपये का बजट मंजूर किया गया है।
इसी तरह वार्ड नंबर-आठ की सुंदर कॉलोनी में एयर फोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में इंटरलॉकिंग टाइल्स से गलियों को पक्का करवाएगा। इसके लिए 80 लाख 15 हजार 391 रुपये का बजट मंजूर किया गया है। इस योजना पर निगम प्रशासन अगले माह से काम शुरू कर सकेगा।
इसके अलावा नगर निगम प्रशासन ने गाजीपुर गांव में कंक्रीट की रोड बनाने के साथ-साथ सीवर और पेयजल की लाइन बिछाने की कार्ययोजना तैयार की है। इस कार्ययोजना पर सुरेश नंबरदार और नरेश भड़ाना के मौहल्ले में काम होगा। निगम प्रशासन ने इसके लिए 70 लाख 33 हजार 118 रुपये का बजट मंजूर किया है। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता सतपाल ने बताया कि नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।