Street vendors will get shops in four vending zones in Greater Noida residential sectors
ग्रेटर नोएडा के रिहायशी सेक्टरों में नहीं दिखेंगे रेहड़ी-पटरी वाले, इन 4 वेंडिंग जोन में जल्द आवंटित होंगी दुकानें

ग्रेटर नोएडा शहर के सेक्टर बीटा-1, 2, अल्फा-2 और सेक्टर-36 में बने वेंडिंग जोन में पथ विक्रेताओं को इस माह दुकानें और स्थान आवंटित होने की उम्मीद है। इसके लिए लॉटरी में सफल रहे आवेदकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। रेहड़ी लगाने वालों को नए वर्ष में नई जगह मिल जाएगी।

Dec 14, 2025 07:30 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के आवासीय सेक्टरों में रेहड़ी और पटरी वालों से निजात पाने के लिए प्राधिकरण ने सभी सेक्टरों में वेंडिंग जोन की योजना बनाई। योजना के मुताबिक जो पथ विक्रेता जिस सेक्टर में ठेली लगाता है, उसको उसी सेक्टर के वेंडिंग जोन में जगह आवंटित की जाएगी। वर्ष 2022 में हुए सर्वेक्षण में 619 पथ विक्रेताओं को चिह्नित किया गया।

अर्बन सर्विसेज विभाग के अधिकारी के मुताबिक, योजना के तहत अब तक नौ सेक्टरों अल्फा-2, बीटा-1, 2, गामा-2, डेल्टा-1, 3, पाई-1, 2 और सेक्टर-36 में 529 पथ विक्रेताओं के लिए एक निश्चित जगह पर छोटी-छोटी दुकानें बनाई जा चुकी हैं। इनमें क्योस्क भी शामिल हैं। वहीं, चार सेक्टरों जू-1, 3 और ओमिक्रोन-1ए और तीन में 239 दुकानों का काम चल रहा है।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, प्रथम चरण में लॉटरी के जरिये 96 पथ विक्रेताओं को सेक्टर बीटा-1, 2, अल्फा- 2 और सेक्टर-36 के वेंडिंग जोन में जगह आवंटित की जानी है, जिसमें से 69 ने निर्धारित फीस भी जमा करा दी है। अधिकारी के मुताबिक फीस जमा करा चुके लोगों का घर-घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। अब तक 20 से अधिक का सत्यापन हो चुका है। यह प्रक्रिया पूरी कर इस माह में जगह आवंटित कर दी जाएगी। आवेदक को जगह का आवंटन तीन साल के लिए किया जाएगा। फल, सब्जी और फास्ट फूड के अलावा स्टेशनरी के लिए भी जगह आवंटित की जाएगी। स्टेशनरी के लिए क्योस्क बनाए गए हैं।

रेहड़ी वालों को दो मीटर तक जमीन आवंटित होगी

अधिकारी के मुताबिक, रेहड़ी वालों को डेढ़ से दो मीटर जगह आवंटित की जाएगी। इसका मासिक किराया 1500 रुपये होगा। स्टेशनरी के लिए चार मीटर जगह आवंटित की जाएगी। इसका मासिक किराया 5000 रुपये होगा। अन्य सेक्टरों में भी वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे।

प्रेरणा सिंह, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''चार सेक्टरों के वेंडिंग जोन में आवेदन करने वाले 67 पथ विक्रेताओं का सत्यापन कर उन्हें जल्द जगह आवंटित कर दी जाएगी। इसके लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है।''

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
