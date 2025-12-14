ग्रेटर नोएडा के रिहायशी सेक्टरों में नहीं दिखेंगे रेहड़ी-पटरी वाले, इन 4 वेंडिंग जोन में जल्द आवंटित होंगी दुकानें

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा शहर के सेक्टर बीटा-1, 2, अल्फा-2 और सेक्टर-36 में बने वेंडिंग जोन में पथ विक्रेताओं को इस माह दुकानें और स्थान आवंटित होने की उम्मीद है। इसके लिए लॉटरी में सफल रहे आवेदकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। रेहड़ी लगाने वालों को नए वर्ष में नई जगह मिल जाएगी।

ग्रेटर नोएडा शहर के सेक्टर बीटा-1, 2, अल्फा-2 और सेक्टर-36 में बने वेंडिंग जोन में पथ विक्रेताओं को इस माह दुकानें और स्थान आवंटित होने की उम्मीद है। इसके लिए लॉटरी में सफल रहे आवेदकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। रेहड़ी लगाने वालों को नए वर्ष में नई जगह मिल जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ग्रेटर नोएडा के आवासीय सेक्टरों में रेहड़ी और पटरी वालों से निजात पाने के लिए प्राधिकरण ने सभी सेक्टरों में वेंडिंग जोन की योजना बनाई। योजना के मुताबिक जो पथ विक्रेता जिस सेक्टर में ठेली लगाता है, उसको उसी सेक्टर के वेंडिंग जोन में जगह आवंटित की जाएगी। वर्ष 2022 में हुए सर्वेक्षण में 619 पथ विक्रेताओं को चिह्नित किया गया।

अर्बन सर्विसेज विभाग के अधिकारी के मुताबिक, योजना के तहत अब तक नौ सेक्टरों अल्फा-2, बीटा-1, 2, गामा-2, डेल्टा-1, 3, पाई-1, 2 और सेक्टर-36 में 529 पथ विक्रेताओं के लिए एक निश्चित जगह पर छोटी-छोटी दुकानें बनाई जा चुकी हैं। इनमें क्योस्क भी शामिल हैं। वहीं, चार सेक्टरों जू-1, 3 और ओमिक्रोन-1ए और तीन में 239 दुकानों का काम चल रहा है।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, प्रथम चरण में लॉटरी के जरिये 96 पथ विक्रेताओं को सेक्टर बीटा-1, 2, अल्फा- 2 और सेक्टर-36 के वेंडिंग जोन में जगह आवंटित की जानी है, जिसमें से 69 ने निर्धारित फीस भी जमा करा दी है। अधिकारी के मुताबिक फीस जमा करा चुके लोगों का घर-घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। अब तक 20 से अधिक का सत्यापन हो चुका है। यह प्रक्रिया पूरी कर इस माह में जगह आवंटित कर दी जाएगी। आवेदक को जगह का आवंटन तीन साल के लिए किया जाएगा। फल, सब्जी और फास्ट फूड के अलावा स्टेशनरी के लिए भी जगह आवंटित की जाएगी। स्टेशनरी के लिए क्योस्क बनाए गए हैं।

रेहड़ी वालों को दो मीटर तक जमीन आवंटित होगी अधिकारी के मुताबिक, रेहड़ी वालों को डेढ़ से दो मीटर जगह आवंटित की जाएगी। इसका मासिक किराया 1500 रुपये होगा। स्टेशनरी के लिए चार मीटर जगह आवंटित की जाएगी। इसका मासिक किराया 5000 रुपये होगा। अन्य सेक्टरों में भी वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे।