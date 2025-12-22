दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक, स्कूल से लाैट रही बच्ची को घेरकर काटा, गिरने से हाथ की हड्डी भी टूटी
दिल्ली के किराड़ी इलाके में स्कूल से घर जा रही चौथी क्लास की एक छात्रा पर गली के आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने छात्रा के पैर में काट लिया। बचने के चक्कर में जब छात्रा भागने लगी तो इस दौरान वह गिर गई। इससे उसके एक हाथ की हड्डी भी टूट गई।
यह घटना बीते गुरुवार की है। जानकारी के मुताबिक 12 साल की छात्रा काव्या अपने परिजनों के साथ किराड़ी गांव में रहती है। वह इलाके में ही घर के पास एक निजी स्कूल की चौथी क्लास में पढ़ती है। छात्रा की मां ने बताया कि वह रोज की तरह गुरुवार को भी स्कूल से वापस अपने घर लौट रही थी। जब वह घर से कुछ दूरी पर थी, तभी कुत्तों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। इस दौरान जब एक कुत्ते ने उसके पैर में काटा तो वह वहां से भागने लगी, लेकिन कुत्तों के पीछा करने पर डर के कारण सड़क पर गिर गई।
घर से महज कुछ मीटर की दूरी पर घटना घटी
घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने कुत्तों को भगाकर बच्ची को बचाया और इसके बाद बच्ची के परिजनों को इसकी सूचना दी। परिवार द्वारा छात्रा को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। उधर, घटना से परेशान परिवार वालों ने कुत्तों के सड़क पर घूमने को लेकर संबंधित एजेंसियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।
बच्ची के परिजनों का आरोप है कि इलाके के लोगों ने कई बार संबंधित विभाग को लावारिस कुत्तों की इलाके में बढ़ती संख्या और बच्चों पर हमले की आशंका को लेकर शिकायत की, लेकिन अब तक इस पर कोई कर्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कम से कम इस घटना के बाद तो संबंधित विभाग के अधिकारी इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो कभी भी कोई भी कुत्तों के हमले का शिकार हो सकता है। घर से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही यह घटना घटी। लोगों में घटना को के बाद रोष व्याप्त है।