दिल्ली में आवारा कुत्तों को लगेंगे माइक्रोचिप और टीका, 35 करोड़ का बजट तय

संक्षेप: माइक्रोचिप जानवर की त्वचा पर लगाई जाती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमसीडी आवारा कुत्तों और पशुओं के लिए योजनागत तरीके से काम कर रही है। इसी कड़ी में एमसीडी अपना 1500 आवारा कुत्तों को रखने की क्षमता वाला पहला डॉग शेल्टर द्वारका के सेक्टर 29 में बनाने जा रही है।

दिल्ली के अवारा डॉग्स की माइक्रोचिपिंग और टीकाकरण के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने आगामी बजट में 35 करोड़ रुपये विशेष रूप से आवंटित किए हैं। आम नागरिकों की सुरक्षा और जानवरों की सेहत की सुधार की दिशा में ये एक अहम कदम माना जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इस पहल से दिल्ली में डॉग्स की आबादी को मानवीय तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अधिकारियों के मुताबिक 35 करोड़ रुपये की राशि में से 20 करोड़ का भुगतान दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाएगा तो वहीं बाकी बचे 15 करोड़ रुपये पशुओं के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ पार्टनरशिप करके दिए जाएंगे। विभाग पहले से ही शहर भर में 13 गैर सरकारी संगठनों और 20 एनिमल शेल्टर चलाने वालों के साथ काम कर रहा है। निगम अधिकारियों का कहना है कि गैर-सरकारी संगठनों को साथ लेकर चलने से इस काम में तेजी आएगी।

अगले दो से तीन महीने का लक्ष्य अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में अगले दो से तीन महीने में 25 हजार डॉग्स को माइक्रोचिप और टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। माइक्रोचिप में डॉग के टीकाकरण की हिस्ट्री, लोकेशन और पहचान की जानकारी होगी जिससे भविष्य में अगर कोई डॉग किसी को काटता है तो तुरंत माइक्रोचिप में स्टोर जानकारी के जरिए उसे मॉनिटर करने में मदद मिलेगी।