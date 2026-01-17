Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsStray dogs in Delhi will be microchipped and vaccinated with a budget of Rs 35 crore set aside
दिल्ली में आवारा कुत्तों को लगेंगे माइक्रोचिप और टीका, 35 करोड़ का बजट तय

दिल्ली में आवारा कुत्तों को लगेंगे माइक्रोचिप और टीका, 35 करोड़ का बजट तय

संक्षेप:

माइक्रोचिप जानवर की त्वचा पर लगाई जाती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमसीडी आवारा कुत्तों और पशुओं के लिए योजनागत तरीके से काम कर रही है। इसी कड़ी में एमसीडी अपना 1500 आवारा कुत्तों को रखने की क्षमता वाला पहला डॉग शेल्टर द्वारका के सेक्टर 29 में बनाने जा रही है।

Jan 17, 2026 02:42 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली के अवारा डॉग्स की माइक्रोचिपिंग और टीकाकरण के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने आगामी बजट में 35 करोड़ रुपये विशेष रूप से आवंटित किए हैं। आम नागरिकों की सुरक्षा और जानवरों की सेहत की सुधार की दिशा में ये एक अहम कदम माना जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इस पहल से दिल्ली में डॉग्स की आबादी को मानवीय तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अधिकारियों के मुताबिक 35 करोड़ रुपये की राशि में से 20 करोड़ का भुगतान दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाएगा तो वहीं बाकी बचे 15 करोड़ रुपये पशुओं के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ पार्टनरशिप करके दिए जाएंगे। विभाग पहले से ही शहर भर में 13 गैर सरकारी संगठनों और 20 एनिमल शेल्टर चलाने वालों के साथ काम कर रहा है। निगम अधिकारियों का कहना है कि गैर-सरकारी संगठनों को साथ लेकर चलने से इस काम में तेजी आएगी।

अगले दो से तीन महीने का लक्ष्य

अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में अगले दो से तीन महीने में 25 हजार डॉग्स को माइक्रोचिप और टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। माइक्रोचिप में डॉग के टीकाकरण की हिस्ट्री, लोकेशन और पहचान की जानकारी होगी जिससे भविष्य में अगर कोई डॉग किसी को काटता है तो तुरंत माइक्रोचिप में स्टोर जानकारी के जरिए उसे मॉनिटर करने में मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली नगर निगम की विशेष बैठक में 12 नए चुने गए पार्षदों ने ली शपथ
ये भी पढ़ें:दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने पर MCD ने लगाई रोक, बताई यह वजह
ये भी पढ़ें:MCD ने श्मशान घाटों को दी खास सलाह, लकड़ी की जगह इस चीज का इस्तेमाल करने को कहा

योजनागत तरीके से काम कर रहा निगम

यही नहीं बजट में राष्ट्रीय राजधानी में बंदरों को पकड़ने और उन्हें किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर भेजने के लिए भी 60 लाख रुपये अलग से आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि माइक्रोचिप जानवर की त्वचा पर लगाई जाती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमसीडी आवारा कुत्तों और पशुओं के लिए योजनागत तरीके से काम कर रही है। इसी कड़ी में एमसीडी अपना 1500 आवारा कुत्तों को रखने की क्षमता वाला पहला डॉग शेल्टर द्वारका के सेक्टर 29 में बनाने जा रही है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।