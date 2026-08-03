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अगली पीढ़ी भी देख सके... दिल्ली हाई कोर्ट का आवारा कुत्तों पर बड़ा आदेश

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को यहां के सिविक अधिकारियों से आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए एक पायलट प्रोग्राम शुरू करने को कहा है।

delhi high court on street dogs
दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD और NDMC को आवारा कुत्तों पर बड़ा आदेश दिया है।

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए एक-एक वार्ड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कैंप लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि इन कैंपों में कुत्तों को केवल नसबंदी और टीकाकरण के लिए लाया जाएगा। अदालत ने आवारा कुत्तों की समस्या पर एक बड़ी टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि आवारा कुत्तों को हटाया नहीं जाना चाहिए। कुत्तों की आबादी में कम से कम 5 प्रतिशत हिस्सा बचाए रखा जाए ताकि इनकी नस्ल पूरी तरह खत्म ना हो।

एक-एक वार्ड में नसबंदी कैंप लगाएं

जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) एवं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) से कहा कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक-एक वार्ड में नसबंदी कैंप लगाएं। यह भी बताएं कि आवारा कुत्तों को पकड़ा या ले जाया नहीं जा रहा है।

कम से कम 5 फीसदी आबादी बच जाए

अदालत ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि अधिकारियों को यह पक्का करना चाहिए कि आवारा कुत्तों की आबादी का कम से कम 5 प्रतिशत हिस्सा बच जाए ताकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम ना हो। अगली पीढ़ी भी आवारा कुत्तों को देख सके।

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम

पीठ ने आदेश दिया है कि एनडीएमसी और एमसीडी अपने इलाके के एक-एक वार्ड में गली/आवारा कुत्तों के स्टरलाइजेशन के लिए (न्यायमित्र) से सलाह लेकर कैंप लगाएंगे, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया जाएगा। इलाके में इस कैंप की पहले से जानकारी दी जाएगी।

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स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई

अदालत ने कहा कि बड़े पैमाने पर जागरुकता के लिए एक प्लेकार्ड दिखाया जाएगा कि आवारा कुत्तों को डॉग पाउंड(आवारा कुत्ता आश्रयगृह) वगैरह भेजने के लिए नहीं पकड़ा जा रहा है, और उन्हें कैंप में सिर्फ स्टरलाइजेशन/वैक्सीनेशन के लिए लाया जा रहा है। यह पीठ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से शुरू किए गए एक स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही है।

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कोई आधिकारित डेटा या सेंसस नहीं

सुनवाई के दौरान MCD के वकील ने कहा कि कोई आधिकारित डेटा या सेंसस नहीं है, लेकिन राजधानी में मोटे तौर पर लगभग 8 लाख आवारा कुत्ते होने का अनुमान है। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों को आवारा कुत्तों और दूसरे जानवरों से निपटने के लिए आधारभूत ढांचा बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी हाई कोर्टों से कहा कि वे 22 अगस्त, 2025 और 7 नवंबर, 2025 के निर्देशों का पालन पक्का करने के लिए खुद से मामला दर्ज करें।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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