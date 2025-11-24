दिल्ली में लावारिस कुत्तों को 411 जगहों पर खिला सकेंगे खाना, वैक्सीनेशन पर आया आदेश
MCD की डॉग शेल्टर के निर्माण के लिए गठित समिति की बैठक हुई। इसमें लावारिस कुत्तों की समस्याओं पर कई तरह के बिंदुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए कुल 411 स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है।
दिल्ली नगर निगम की डॉग शेल्टर के निर्माण के लिए गठित समिति की सोमवार को बैठक हुई। इस बैठक में लावारिस कुत्तों की समस्याओं को लेकर कई तरह के बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह तंवर, सदस्य योगेश वर्मा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी शामिल हुई। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ने बताया कि बैठक में पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने सूचना दी कि दिल्ली में कुल 411 खाना खिलाने के लिए स्थानों को अब तक चिन्हित कर लिया गया है।
लगाए जाएंगे बोर्ड
इन सभी स्थानों में खाना खिलाने, फीडिंग प्वाइंट के बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके लिए बजट को भी निर्धारित किया जा रहा है। निगम के सभी 12 जोन के सभी वार्डों में लावारिस कुत्तों के लिए यह खाना खिलाने के स्थल स्थापित होंगे। दिल्ली में निगम के कुल 250 वार्ड में प्रत्येक वार्ड में लगभग चार फीडिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। इसके तहत लगभग 1200 खाना खिलाने के स्थल बनेंगे। इसके लिए अधिकारी लगातार स्थानों को चिन्हित कर रहे हैं।
गणना के लिए एजेंसी की नियुक्ति होगी
सुंदर सिंह ने बताया कि लावारिस कुत्तों की गणना की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए भी कहा गया है। इसके लिए एजेंसी नियुक्त होगी। इससे पहले निगम की स्थायी समिति और अन्य बैठकों लावारिस कुत्तों की दिल्ली में अनुमानित जनसंख्या को लगभग दस लाख सदस्यों ने बताया। इस मामले में अधिकारियों को एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
वैक्सीनेशन तेज करने के निर्देश दिए
सुंदर सिंह ने बताया कि बैठक में पशु चिकित्सा विभाग के निदेशक को जल्द ही नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही, लावारिस कुत्तों को लेकर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन को भी तेज किया जाएगा। इसके निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सदस्य योगेश वर्मा ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध किसी सार्वजनिक लोगों के आवाजाही करने वाले स्थानों पर लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने पर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर अध्यक्ष ने विभाग को कार्य करने के लिए कहा।