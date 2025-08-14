कुत्तों पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, सरकार बोली- चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं कई लोग

दिल्ली-एनसीआर से सभी लावारिस कुत्तों को हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई चल रही है। तीन जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

दिल्ली-एनसीआर से सभी लावारिस कुत्तों को हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार जोरदार बहस हुई। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ‘अंतरिम रोक’ के लिए दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बेंच को यह फैसला करना है कि दिल्ली-एनसीआर से सभी कुत्तों को हटाने का दो जजों की बेंच का फैसला कायम रहेगा या नहीं।

जस्टिस नाथ ने सुनवाई के दौरान कहा कि संसद में कानून और नियम बनते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता है। एक तरफ इंसान पीड़ित हैं तो दूसरी तरफ पशु प्रेमी यहां हैं। जस्टिस नाथ ने सभी पक्षों से शपथ पत्र और सबूत पेश करने को कहा। जस्टिस नाथ ने कहा कि अंतरिम रोक की गुजारिश पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा जाता है।

बच्चे मर रहे हैं, चिकन-अंडे खाकर कुछ लोग पशु प्रेमी होने का दावा करते हैं: SG सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल दुष्यंत दवे ने कहा कि कुछ लोग चिकन, अंडे आदि खाते हुए दिखते हैं और फिर पशु प्रेमी होने का दावा करते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान होना चाहिए। बच्चे मर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ का डेता बताता है कि 305 लोगों की हर साल मौत होती है, जिनमें से अधिकतर 15 साल से कम उम्र के हैं। कोई पशु से नफरत करने वाला नहीं है। सैकड़ों जीवों में केवल चार ही जहरीले हैं। हम उन्हें घर में नहीं रखते हैं। कुत्तों को मारा नहीं जाएगा, उन्हें सिर्फ अलग किया जाएगा।

मेरी गुजारिश है कि स्टे लगा दिया जाए: कपिल सिब्बल कुत्तों के हक में आवाज उठाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा- पहली बार मैंने एसजी को यह कहते हुए सुना कि कानून है, लेकिन इसे पालन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या कुत्तों का बधियाकरण किया गया है। क्या पैसा दिया गया है? कोई शेल्टर नहीं है। ऐसा आदेश स्वत: संज्ञान लेकर दिया गया। कोई नोटिस नहीं। वे कुत्तों को उठा रहे हैं, वे कहां जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि उन्हें छोड़ना नहीं है। यह बहुत गंभीर स्थिति है। इस पर गहराई से बहस होनी चाहिए। मेरी गुजारिश है कि इस पर स्टे लगा दिया जाए।

उठा लिए गए हैं 700 कुत्ते, मार दिए जाएंगे: कपिल सिब्बल कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल शाम को अपलोड किया गया। लेकिन 700 कुत्ते पहले ही उठा लिए गए। भगवान जानता है उनका क्या होगा। उन्हें उठा लिया गया और मार दिया जाएगा।

सरकार ने संसद में कहा कि दिल्ली में रेबीज से कोई मौत नहीं: सिंघवी वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यदि कुत्तों के लिए शेल्टर बनाए गए होते तो निर्देशों का अर्थ था। हम समाज को लेकर चिंतित हैं। कुत्तों के काटने की समस्या है, लेकिन मीलॉर्ड आप संसदीय डेटा देखकर हैरान होंगे कि 2022-25 तक दिल्ली, गोवा, राजस्थान में रेबीज से शून्य मौतें हैं। कुत्तों का काटना दुखद है, लेकिन आप इस तरह की डरावनी स्थित नहीं बना सकते हैं। सरकार को दो सप्ताह पहले संसद में दिए अपने डेटा को देखना चाहिए।

क्या था दो जजों की बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों से लावारिस कुत्तों को उठाकर डॉग शेल्टर ले जाने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि कुत्ते दोबारा से सड़कों, गलियों और मोहल्लों में वापस नहीं आने चाहिए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने 11 अगस्त को आदेश पारित करते हुए दिल्ली-एनसीआर में सक्षम प्राधिकार और अधिकारियों को आवारा कुत्तों के सड़कों, गली-मोहल्लों से उठाकर शेल्टर में रखने सहित कई दिशा-निर्देश जारी किया था।