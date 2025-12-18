वीडियो दिखाएंगे और पूछेंगे इंसानियत क्या है? आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान SC ने कहा

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर तीखी बहस हुई, जहां बेंच ने याचिकाकर्ता के 'अमानवीय' दावों पर पलटवार करते हुए 7 जनवरी को वीडियो के जरिए इंसानियत और सुरक्षा के सवाल पर सुनवाई तय की है।

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को तीखी बहस हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दिल्ली नगर निगम के नए नियमों को अमानवीय बताया। जवाब में जज ने कहा कि अगली सुनवाई में एक वीडियो दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि इंसानियत आखिर होती क्या है। यह मामला पहले से ही सुर्खियों में है, जहां एक तरफ कुत्तों की सुरक्षा की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ लोगों की जान जोखिम में डालने वाले हमलों का मुद्दा।

MCD के नए नियमों पर बवाल इस केस में याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने बेंच को बताया कि MCD ने कुछ ऐसे नियम बना लिए हैं जो पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने कहा, "इस बीच MCD कुत्तों को हटाने का काम शुरू कर देगी, लेकिन उनके पास शेल्टर होम तक नहीं हैं। यह सब बहुत अमानवीय है।" सिब्बल ने जल्दी सुनवाई की मांग की, क्योंकि दिसंबर में ही नियम लागू हो जाएंगे और कुत्ते बेघर हो जाएंगे।

जज का करारा जवाब जस्टिस संदीप मेहता ने सिब्बल से कहा, "अगली तारीख पर हम आपके फायदे के लिए एक वीडियो चलाएंगे और पूछेंगे कि इंसानियत आखिर होती क्या है?" सिब्बल ने भी हार नहीं मानी और कहा कि वे भी अपना वीडियो दिखाएंगे, जो कुत्तों पर हो रही असलियत को बयां करेगा। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वे काम करने दें, 7 जनवरी को पूरी बात पर विचार करेंगे।