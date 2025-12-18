Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsStray Dogs Case SC to Petitioner We Play a Video and Ask What is Humanity
वीडियो दिखाएंगे और पूछेंगे इंसानियत क्या है? आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान SC ने कहा

वीडियो दिखाएंगे और पूछेंगे इंसानियत क्या है? आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान SC ने कहा

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर तीखी बहस हुई, जहां बेंच ने याचिकाकर्ता के 'अमानवीय' दावों पर पलटवार करते हुए 7 जनवरी को वीडियो के जरिए इंसानियत और सुरक्षा के सवाल पर सुनवाई तय की है।

Dec 18, 2025 01:10 pm ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, पीटीआई
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को तीखी बहस हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दिल्ली नगर निगम के नए नियमों को अमानवीय बताया। जवाब में जज ने कहा कि अगली सुनवाई में एक वीडियो दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि इंसानियत आखिर होती क्या है। यह मामला पहले से ही सुर्खियों में है, जहां एक तरफ कुत्तों की सुरक्षा की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ लोगों की जान जोखिम में डालने वाले हमलों का मुद्दा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

MCD के नए नियमों पर बवाल

इस केस में याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने बेंच को बताया कि MCD ने कुछ ऐसे नियम बना लिए हैं जो पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने कहा, "इस बीच MCD कुत्तों को हटाने का काम शुरू कर देगी, लेकिन उनके पास शेल्टर होम तक नहीं हैं। यह सब बहुत अमानवीय है।" सिब्बल ने जल्दी सुनवाई की मांग की, क्योंकि दिसंबर में ही नियम लागू हो जाएंगे और कुत्ते बेघर हो जाएंगे।

जज का करारा जवाब

जस्टिस संदीप मेहता ने सिब्बल से कहा, "अगली तारीख पर हम आपके फायदे के लिए एक वीडियो चलाएंगे और पूछेंगे कि इंसानियत आखिर होती क्या है?" सिब्बल ने भी हार नहीं मानी और कहा कि वे भी अपना वीडियो दिखाएंगे, जो कुत्तों पर हो रही असलियत को बयां करेगा। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वे काम करने दें, 7 जनवरी को पूरी बात पर विचार करेंगे।

क्यों गंभीर है ये मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने यह केस खुद संज्ञान में लिया था। दिल्ली में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ी हैं, खासकर बच्चों को रेबीज से खतरा है। नवंबर में कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन जैसे इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें शेल्टर में रखा जाए और वापस उसी जगह न छोड़ा जाए। कोर्ट ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताया था। अब दोनों पक्ष वीडियो के जरिए अपनी बात रखेंगे। 7 जनवरी की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Supreme Court
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।