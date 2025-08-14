आवारा कुत्तों का मामला: बच्चों की मौत हो रही है, इस समस्या का हल जरूरी, SC से बोली दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रेबीज फैलाने वाले आवारा कुत्तों के काटने से बच्चों की मौत हो रही है। इस मुद्दे पर बहस के बजाय इसका समाधान करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले की सुनवाई जारी है।

दिल्ली सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रेबीज फैलाने वाले आवारा कुत्तों के काटने से बच्चों की मौत हो रही है। इस मुद्दे पर बहस के बजाय इसका समाधान करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले की सुनवाई जारी है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि देश में एक साल में कुत्तों के काटने के 37 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। मेहता ने जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच से कहा, "कोई भी एनिमल हेटर (जानवर से नफरत करने वाला) नहीं है।"

वहीं, कुत्तों की देखभाल करने वाले एक एनजीओ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित अपने 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। सिब्बल ने कहा कि स्थिति 'बहुत गंभीर' है और इस मामले पर गहराई से बहस करने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की दो सदस्यीय बेंच ने 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को निर्देश दिया था। बेंच ने अधिकारियों से सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को "जल्द से जल्द" उठाना शुरू करने और उन्हें डॉग शेल्टर्स में भेजने के निर्देश दिए थे।

बेंच ने अधिकारियों को कुत्तों के लिए तुरंत शेल्टर बनाने और आठ हफ्ते के भीतर इस तरह के बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। बेंच ने कहा था कि आवारा कुत्तों को शेल्टरों में रखा जाए और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाए।