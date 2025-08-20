stray dogs attack on company manager in faridabad फरीदाबाद में कंपनी मैनेजर पर आवारा कुत्तों का हमला, अस्पताल में भर्ती; ऑपरेशन कराना पड़ा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsstray dogs attack on company manager in faridabad

फरीदाबाद में कंपनी मैनेजर पर आवारा कुत्तों का हमला, अस्पताल में भर्ती; ऑपरेशन कराना पड़ा

फरीदाबाद के सेक्टर-30 में लावारिश कुत्तों के हमले से एक निजी कंपनी के प्रबंधक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके कंधे का ऑपरेशन कराया गया है। सेक्टर-31 थाना की पुलिस जांच में जुटी है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/फरीदाबादWed, 20 Aug 2025 07:32 AM
share Share
Follow Us on
फरीदाबाद में कंपनी मैनेजर पर आवारा कुत्तों का हमला, अस्पताल में भर्ती; ऑपरेशन कराना पड़ा

फरीदाबाद के सेक्टर-30 में लावारिश कुत्तों के हमले से एक निजी कंपनी के प्रबंधक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके कंधे का ऑपरेशन कराया गया है। सेक्टर-31 थाना की पुलिस जांच में जुटी है।

जानकारी के अनुसार घटना 13 अगस्त की रात की है। घायल प्रबंधक की पहचान 37 वर्षीय तरणी शर्मा के रूप में हुई है। वह बैंगलुरु स्थित एक कंपनी में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। उनके पिता सेक्टर-30 में रहते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी मां बीमार है। इस बाबत वह रक्षा बंधन की छुट्टी पर बैंगलुरु से फरीदाबाद आए थे।

13 अगस्त को तरणी शर्मा अपने माता-पिता को अस्पताल पहुंचाकर स्कूटी से अकेले घर लौट रहे थे। सेक्टर की मोड़ पर एक व्यक्ति लावारिस कुत्तों को खाना खिला रहा था। जैसे ही तरणी सेक्टर की मोड़ पर पहुंचे, कुत्तों ने उनपर हमला कर दिया।

इसमें वह स्कूटी समेत गिर गए। सेक्टर-31 थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेन्द्र ने बताया कि मामले में हमले के दौरान जो कुत्तों को खाना खिला रहा था, उसके खिलाफ पीड़ित ने शिकायत दी थी। लेकिन दोंनों पक्ष में आपसी सहमति से समझौता हो गया।