मीलॉर्ड! क्या अब मैं कैद हो जाऊंगा.. सुप्रीम कोर्ट को टकटकी लगा निहार रहा कुत्ता, ये तस्वीर देखिए

SC Stray Dog case: सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने के मुद्दे पर सुनवाई जारी है। आज तीन-न्यायाधीशों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस बीच कोर्ट परिसर में एक कुत्ता देखा गया।

आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब एक आवारा कुत्ता बारिश की बूंदों के बीच कोर्ट की ओर टकटकी लगाए खड़ा नजर आया। यह तस्वीर उस वक्त सामने आई है, जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट करने के मामले की सुनवाई के लिए तैयार है। कोर्ट परिसर में खड़े इस कुत्ते की मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर चर्चा तेज कर दी है। इस कुत्ते को देखकर यही लग रहा है जैसे ये जज साहब से इंसाफ की उम्मीद कर रहा हो।

सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक नई तीन जजों की बेंच गठित की थी, जो आज इस मामले में सुनवाई शुरू करने वाली है। इस बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया शामिल हैं। इससे पहले, 11 अगस्त को एक दो जजों की बेंच ने आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को आठ सप्ताह के भीतर शेल्टर में शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद से इस फैसले पर बहस छिड़ी हुई है।