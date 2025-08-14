एक साल में 37 लाख से ज्यादा कुत्तों के काटने के मामले, SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सालभर में 37 लाख कुत्तों के काटने की घटनाएं आई हैं। वहीं 305 लोगों की रेबीज से मौत हुई।

देशभर में आवारा कुत्तों का मसला अब गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का रूप ले चुका है। गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले एक साल में देश में 37 लाख से ज्यादा कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आई हैं। यह आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि तत्काल समाधान की मांग भी करता है।

बच्चों की जान खतरे में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस मामले के सुनवाई कर रही है। इस बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया शामिल हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोर देकर कहा, "कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता, लेकिन बच्चों की जान जा रही है। इस मुद्दे को हल करने की जरूरत है, न कि इसे विवाद का विषय बनाने की।" उन्होंने डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि हर साल रेबीज से करीब 305 मौतें होती हैं, जिनमें ज्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं।

दिल्ली-एनसीआर में सख्ती का आदेश 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने, उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट करने और उन्हें वापस सड़कों पर न छोड़ने का आदेश दिया था। यह आदेश जस्टिस जेबी परदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने अपने आप शुरू की गई कार्यवाही (सुओ मोटो) के तहत दिया था।

'कुत्तों को मारने की जरूरत नहीं, बस अलग करना होगा' तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, '100 प्रजातियों में से केवल चार जहरीली हैं और हम उन्हें घर में नहीं रखते। कुत्तों को मारने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस अलग करना होगा। माता-पिता अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर नहीं भेज सकते। छोटी लड़कियां घायल हो रही हैं।' उन्होंने साफ किया कि यह समस्या का मानवीय समाधान जरूरी है, न कि हिंसक कदम।

कानून का पालन कौन करेगा? इसके जवाब में सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'यह पहली बार है जब मैं सॉलिसिटर जनरल को यह कहते सुन रहा हूं कि कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन करने की जरूरत नहीं। एबीसी नियम और संसदीय कानून मौजूद हैं, लेकिन इन्हें लागू नहीं किया जा रहा।' सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्या नगर निगमों ने शेल्टर होम बनाए? क्या कुत्तों की नसबंदी हुई? उन्होंने आरोप लगाया कि पैसा गबन किया गया और शेल्टर होम का निर्माण नहीं हुआ।