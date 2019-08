जाकिर नगर आग : 5 मरे, 11 घायल, हादसे पर सीएम केजरीवाल ने कही ये बात

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ओखला के जाकिर नगर इलाके की एक चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने इस दुखद हादसे की जांच के साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।

केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ''जाकिर नगर इलाके में लगी आग की घटना में लोगों की मौत की खबर सुन स्तब्ध हूं। मैं घटनास्थल पर पहुंचने वाला हूं। दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया करेगी। आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी।''

Shocked to know about the loss of lives in Zakir Nagar fire. I am inspecting the incident spot & Del govt will provide all help to affected families. Cause of fire will be probed.