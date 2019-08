दिल्ली : खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, निगमबोध घाट सहित कई जगहों पर घुसा पानी

राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कश्मीरी गेट के पास स्थित किशन कॉलोनी और निगमबोध घाट में पानी घुस गया। दिल्ली सरकार स्थित पर नजर बनाए हुए है। एहतियात के तौर पर मंगलवार दोपहर तक नदी के किनारे निचले इलाकों में रहने वाले क्षेत्रों को खाली कर 14 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दोपहर एक बजे यमुना में जलस्तर 206.8 मीटर पर था।

दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार द्वारा हाथी घाट और कंचन कॉलोनी में लगाए गए राहत शिविरों का निरीक्षण किया। गहलोत ने ट्वीट किया, "दिल्ली सरकार द्वारा हाथी घाट और कंचन कॉलोनी में लगाए गए राहत शिविरों का निरीक्षण किया। उन लोगों से बात की जिन्हें खतरे वाली जगहों से हटा कर राहत शिविरों में रखा गया है। इलाके के जिलाधिकारियों को सभी राहत सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।"

Delhi: Houses at Kisan colony and Yamuna Khadar near ISBT Kashmere Gate submerged in water from overflowing Yamuna river. pic.twitter.com/qcFvy6RmVY — ANI (@ANI) August 20, 2019

Delhi Flood Alert: यमुना उफान पर, 40 साल की सबसे बड़ी बाढ़ का खतरा

सोमवार को नदी का जल स्तर 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गया था जिसके बाद सरकारी एजेंसियों ने निचले इलाकों में रहने वाले 10 हजार से अधिक लोगों को वहां से हटाया।

1978 में आई थी भीषण बाढ़

1978 में नदी का जलस्तर अब तक के सर्वाधिक स्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में भीषण बाढ़ आ गई थी। जलस्तर बढ़ने के मद्देनजर यमुना नदी पर बने लोहे के पुराने पुल को सड़क और रेल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।

Delhi: ADM East, Arun Gupta: 6000-7000 people from low-lying areas have been shifted to 1100 tents, food and sanitation facilities being provided. Their health check-up are also being conducted. pic.twitter.com/wAyFeUAv9b — ANI (@ANI) August 20, 2019

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा था कि हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से और पानी छोड़े जाने के कारण नदी में जल स्तर और बढ़ सकता है। नदी के डूब क्षेत्र में रह रहे लोगों को दिल्ली सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा बनाए गए 22,000 से अधिक टैंटों में भेजा गया है।

हरियाणा से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना उफनाई, दिल्ली पर दो दिन भारी

Delhi: Water from overflowing Yamuna river enters Nigambodh Ghat; the river is flowing above the danger mark. pic.twitter.com/xze1Wzg8A7 — ANI (@ANI) August 20, 2019