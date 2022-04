हिंदी न्यूज़ NCR 1580 खरीदारों को मिलेंगे फ्लैट: यमुना प्राधिकरण ने पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया, लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को जून तक मिलेगा घर

यमुना प्राधिकरण ने यीडा सिटी में 1580 फ्लैटों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र (सीसी) जारी कर दिया है। अब ये खरीदार जल्द ही अपनी रजिस्ट्री करा सकेंगे। गौतम बुद्ध नगर में फ्लैट खरीदारों की समस्याएं अधिक है।

वरिष्ठ संवाददाता,नई दिल्ली Swati Kumari Wed, 13 Apr 2022 06:40 AM

