दिल्ली पुलिस ने रविवार को पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय को गिरफ्तार करने के बाद रोहिणी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 12 दिन की रिमांड की मांग की थी। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सुशील कुमार से कोर्ट रूम के अंदर 30 मिनट तक पूछताछ करने की अनुमति दी।

दिल्ली पुलिस ने पंजाब से किया गिरफ्तार

पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने आरोपी सुशील कुमार और उसके राइट हैंड अजय को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने सुशील और उसके साथी अजय को शनिवार को पंजाब से गिरफ्तार किया था। पहलवान सुशील पर पुलिस ने एक लाख रुपये और अजय पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा था। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

Wrestler Sushil Kumar sent to 6-day police custody in killing of 23-year-old Sagar Rana at Chhatrasal Stadium