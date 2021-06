सागर राणा मर्डर केस में एक और आरोपी दबोचा, सुशील कुमार समेत अब तक 10 लोग गिरफ्तार

दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई 23 वर्षीय पहलवान सागर राणा की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

इस हत्याकांड में अब तक मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय बक्करवाला समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पहले गिरफ्तार किए गए नौ आरोपियों में सुशील कुमार, अजय बक्करवाला, प्रिंस, भूपेंद्र, मोहित, गुलाब, मंजीत, रोहित करोर और विजेंदर उर्फ ​​बिंदर शामिल हैं।

हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध 38 वर्षीय पहलवान सुशील कुमार और उसके सहयोगी अजय बक्करवाला को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम ने 23 मई को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी चार मई को देर रात हुई घटना के बाद से फरार थे। पहलवान सुशील पर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था, जबकि अजय पर 50 हजार का इनाम था।

