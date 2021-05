पहलवान सागर राणा हत्याकांड : सुशील कुमार के चार और साथी गिरफ्तार

ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के चार साथियों को छत्रसाल स्टेडियम में हुए कथित संपत्ति विवाद के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें 23 वर्षीय एक पहलवान की मौत हो गई थी। पुलिस ने बुधवार को बताया कि उन्होंने आरोपियों की पहचान हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले भूपेंद्र (38), मोहित (22), गुलाब (24) और रोहतक जिले के रहने वाले मंजीत (29) के रूप में की है।

पुलिस ने बताया कि ये लोग काला असौदा और नीरज बवाना गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और इन्हें मंगलवार की रात को दिल्ली के कंझावला इलाके से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने एक खुफिया सूचना मिलने पर ये गिरफ्तारियां की हैं। गिरफ्तार किए गए ये सभी लोग सुशील कुमार के साथी हैं और छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े में शामिल थे। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए।

पूछताछ में घबराए हुए दिखे पहलवान सुशील कुमार, बार-बार बदलते रहे बयान

मामला स्टेडियम में गत चार मई को हुई उस घटना से संबंधित है जिसमें पहलवान सागर की मौत हो गई थी और उसके दो दोस्त सोनू और अमित कुमार तब घायल हो गए थे, जब उन पर सुशील कुमार और अन्य पहलवानों ने हमला किया था। कथित तौर पर यह झगड़ा मॉडल टाउन इलाके में स्थित एक संपत्ति पर विवाद को लेकर हुआ था।

Delhi: Operation Cell, Rohini District, apprehended four active members of Kala Asauda-Neeraj Bawana gang, from Kanjhawala area yesterday. All of them were found to be the associates of wrestler Sushil Kumar in the 23-year-old Sagar Rana's murder case at Chhatrasal Stadium. pic.twitter.com/RqSPoekq6k