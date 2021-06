सागर राणा हत्याकांड : सुशील कुमार पर शिकंजा और कसा, आर्म्स लाइसेंस भी सस्पेंड

दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में हुई 23 वर्षीय सागर राणा की हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार पर शिकंजा और कस दिया है। पुलिस ने सुशील कुमार के आर्म्स लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है और लाइसेंस विभाग ने इसे रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बीते शनिवार को सुशील कुमार और उसके साथी अजय बक्करवाला की पुलिस रिमांड अवधि चार दिन और बढ़ा दी थी। इस हत्याकांड में अब तक सुशील कुमार समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

Arms License of wrestler Sushil Kumar has been suspended after he was arrested in connection with the murder of 23-year-old Sagar Rana at Chhatrasal Stadium. The cancellation process has started by the License Department: Delhi Police