सागर राणा हत्याकांड : एक और आरोपी विजेंदर गिरफ्तार, सुशील कुमार समेत 9 लोग सलाखों के पीछे पहुंचे

दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में हुई पहलवान 23 वर्षीय सागर राणा की कथित हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार के फरार और एक साथी को आज धर-दबोचा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विजेंदर उर्फ ​​बिंदर के रूप में हुई है, जो एक पहलवान भी है। इस हत्याकांड में अब तक सुशील कुमार समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इस मामले में आज हुई यह दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार सुबह एक आरोपी रोहित काकोर को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई थी। पुलिस ने कहा कि घटना के वक्त काकोर छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद था। इससे पहले पुलिस ने सुशील कुमार के साथियों रोहित काकोर और वीरेंद्र बिंदर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

23 वर्षीय सागर राणा की हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार समेत अब तक कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन नौ आरोपियों में सुशील कुमार, अजय बक्करवाला, प्रिंस, भूपेंद्र, मोहित, गुलाब, मंजीत, रोहित करोर और विजेंदर उर्फ ​​बिंदर शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि भूपेंद्र, मोहित, गुलाब और मंजीत काला असौदा और नीरज बवाना गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं।

