पहलवान सागर मर्डर केस : सुशील कुमार को बेल मिलेगी या जेल, कोर्ट 4 बजे सुनाएगी फैसला

पहलवान सागर मर्डर केस में फरार मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की ओर से रोहिणी कोर्ट में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर आज अभियोजन व बचाव पक्ष की जिरह पूरी हो गई। सुशील को बेल मिलेगी या जेल रोहिणी कोर्ट ने यह निर्णय लेने को शाम 4 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है।

दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय सागर राणा की हत्या के मामले में सुशील कुमार व अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि सुशील कुमार का पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया है, हमने पासपोर्ट इसलिए रखा था क्योंकि हमें डर था कि वह देश से बाहर भाग सकते हैं।

सुशील पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित

दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम विवाद मामले में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की सूचना देने पर एक लाख रुपये का इनाम देने की सोमवार को घोषणा की थी। इस विवाद में एक पहलवान की मौत हो गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि मामले में फरार चल रहे कुमार के साथी अजय कुमार की गिरफ्तारी पर भी 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

